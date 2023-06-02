Чим підгодувати баклажани: найкращі засоби та способи підживлення

Баклажани — культура досить вибаглива. Їй потрібно обов’язково підібрати відповідний ґрунт, догляд та здійснювати регулярні підживлення. Чим підгодувати баклажани і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Поживні речовини баклажанам потрібні для того, щоб розсада росла нормально та вчасно. Крім цього, важливо враховувати такі фактори:
Баклажани необхідно підгодовувати по корінь. На листя чи стебла все це не розприскують. Якщо так сталося, що ти капнув(-ла) підгодовування на ці частини баклажанів, потрібно неодмінно змити це все водою.
Не бери для підживлення свіжий гній. Перше підживлення необхідно здійснювати через два тижні після висадки в ґрунт. А найкраще — за три. Влітку необхідно проводити від трьох до шести підживлень.
Відомо, що азот добре прискорює ріст чагарнику, завдяки чому плоди з’являються і дозрівають раніше. Найкраще придбати готове мінеральне добриво для баклажанів, яке складається з такої суміші:
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!