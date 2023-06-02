Чим підгодувати баклажани: найкращі засоби та способи підживлення

Баклажани — культура досить вибаглива. Їй потрібно обов’язково підібрати відповідний ґрунт, догляд та здійснювати регулярні підживлення. Чим підгодувати баклажани і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Підживлення баклажанів: для чого воно потрібне

Поживні речовини баклажанам потрібні для того, щоб розсада росла нормально та вчасно. Крім цього, важливо враховувати такі фактори:

Якщо буде поживний дефіцит, то темпи зростання сповільняться, як і розвиток кореневої системи. Нестача всіх елементів перетворить сильні сіянці на вразливі до шкідників та різних хвороб.

Підживлення баклажанів влітку: що потрібно знати

Баклажани необхідно підгодовувати по корінь. На листя чи стебла все це не розприскують. Якщо так сталося, що ти капнув(-ла) підгодовування на ці частини баклажанів, потрібно неодмінно змити це все водою.

Не бери для підживлення свіжий гній. Перше підживлення необхідно здійснювати через два тижні після висадки в ґрунт. А найкраще — за три. Влітку необхідно проводити від трьох до шести підживлень.

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Чим підгодувати розсаду баклажанів: азотні та калійні добрива

Відомо, що азот добре прискорює ріст чагарнику, завдяки чому плоди з’являються і дозрівають раніше. Найкраще придбати готове мінеральне добриво для баклажанів, яке складається з такої суміші:

азот;

калій;

фосфор.

Ефективні народні засоби для підживлення баклажанів:

Трава. Візьми бочку об’ємом 100 л та заповни її на 2/3 травою з городу. Залий у неї воду і залиш на сім днів. 1 л цього засобу виливай під одну рослину. Гній та трава. Бочку об’ємом 50 л на 2/3 наповни свіжоскошеною травою, додай відро свіжого коров’ячого гною і 0,2 кг попелу. Все це добре перемішай. За тиждень настій буде готовий. Перед поливом необхідно змішати 3 л трав’яної браги та відро води. Виливай по одному літру готового розчину під одну рослину. Картопля. Для приготування звари картопляні відходи, остуди та полий відваром молоді кущі баклажанів. Розчин на основі пташиного посліду. Для приготування візьми 1 кг посліду на 15 л води, залиш на бродіння протягом тижня і використовуй для поливу (стеж за тим, щоб засіб не потрапив на листя).

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.

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