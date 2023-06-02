Чем подкормить баклажаны: лучшие средства и способы подкормки

Баклажаны — культура довольно привередливая. Ей нужно обязательно подобрать подходящий грунт, уход и осуществлять регулярные подкормки. Чем подкормить баклажаны и как это правильно делать — читай в материале.
Питательные вещества баклажанам нужны для того, чтобы рассада росла нормально и своевременно. Кроме этого, важно учитывать следующие факторы:
Баклажаны необходимо подкармливать по самый корень. На листья или стебля все это не распрыскивают. Если так случилось, что ты капнул(-ла) подкормку на эти части баклажанов, нужно непременно смыть это все водой.
Не бери для подкормки свежий навоз. Первую подкормку необходимо осуществлять через две недели после высадки в грунт. А лучше всего — через три. Летом необходимо проводить от трех до шести подкормок.
Известно, что азот хорошо ускоряет рост кустарника, благодаря чему плоды появляются и созревают раньше. Лучше всего приобрести готовое минеральное удобрение для баклажанов, которое состоит из такой смеси:
Ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны по-сицилийски.
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