Чем подкормить баклажаны: лучшие средства и способы подкормки

Баклажаны — культура довольно привередливая. Ей нужно обязательно подобрать подходящий грунт, уход и осуществлять регулярные подкормки. Чем подкормить баклажаны и как это правильно делать — читай в материале.

Подкормка баклажанов: для чего она нужна

Питательные вещества баклажанам нужны для того, чтобы рассада росла нормально и своевременно. Кроме этого, важно учитывать следующие факторы:

Если будет питательный дефицит, то темп роста замедлиться, как и развитие корневой системы. Недостаток всех элементов превратит сильные сеянцы в уязвимые к вредителям и различным болезням.

Подкормка баклажанов летом: что нужно знать

Баклажаны необходимо подкармливать по самый корень. На листья или стебля все это не распрыскивают. Если так случилось, что ты капнул(-ла) подкормку на эти части баклажанов, нужно непременно смыть это все водой.

Не бери для подкормки свежий навоз. Первую подкормку необходимо осуществлять через две недели после высадки в грунт. А лучше всего — через три. Летом необходимо проводить от трех до шести подкормок.

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Чем подкормить рассаду баклажан: азотные и калийные удобрения

Известно, что азот хорошо ускоряет рост кустарника, благодаря чему плоды появляются и созревают раньше. Лучше всего приобрести готовое минеральное удобрение для баклажанов, которое состоит из такой смеси:

азот;

калий;

фосфор.

Эффективные народные средства для подкормки баклажанов:

Трава. Возьми бочку объемом 100 л и заполни ее на 2/3 травой из огорода. Залей в нее воду и оставь бродить в течение семи дней. 1 л этого средства выливай под одно растение. Навоз и трава. Бочку объемом 50 л на 2/3 наполни свежескошенной травой, добавь ведро свежего коровьего навоза и 0,2 кг древесной золы. Все это хорошо перемешай. Через неделю настой будет готов. Перед поливом необходимо смешать 3 л травяной браги и ведро воды. Выливай по одному литру готового раствора под одно растение. Картофель. Для приготовления свари картофельные отходы, остуди и полей отваром молодые кусты баклажан. Раствор на основе птичьего помета. Для приготовления возьми 1 кг помета на 15 л воды, оставь на брожение в течение недели и используй для полива (следи за тем, чтобы средство не попало на листья).

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