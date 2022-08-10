Популярное сезонное блюдо! Рецепт баклажанов по-сицилийски от Эктора Хименеса-Браво

Запеченные баклажаны — популярное сезонное блюдо. Поэтому судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом запеченных баклажанов по-сицилийски.

После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов, — отметил Эктор.

Ингредиенты для баклажанов по-сицилийски

Баклажан — 1 шт.

Оливковое масло

Соль, перец

Начинка:

Лук — 50 г

Чеснок — 20 г

Фарш любой — 100 г

Томаты пелати — 50-100 г

Соль, перец

Моцарелла

Топинад:

Оливки зеленые без косточки — 100 г

Грецкий орех — 50 г

Пармезан — 50 г

Оливковое масло — 75 г

Базилик — 10 г

Соль, перец

Приготовление запеченных баклажанов по-сицилийски

Разрежь баклажан на две части, в каждой сделай надрезы крест-накрест, смажь оливковым маслом, посоли и добавь перца, хорошо разотри.

Далее поставь баклажаны в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. В это время нарежь лук и чеснок, обжарь на сковороде с растительным маслом, солью и перцем. Затем добавь фарш. Все это нужно хорошо перемешать. Дальше, когда фарш прожарится, добавь на сковороду томаты пелати.

В блендере смешай оливки, грецкие орехи, пармезан, оливковое масло и базилик. Надо сбить все до однородной массы. Далее достань баклажаны из духовки и выложи в них смесь с фаршем, посыпь моцареллой и поставь в духовку на пять минут при температуре 200 °С.

Когда достанешь баклажаны из духовки, положи на блюдо тапинад, добавь немного оливкового масла и укрась базиликом. Приятного аппетита!

Хотим сообщить тебе: по многочисленным просьбам украинцев телеканал СТБ возвращает в эфир главный кулинарный проект страны — МастерШеф. Битва сезонов. Проект возвращается в эфир 20 августа в 19:00 и будет выходить с первого выпуска по субботам.

Сейчас также идет сезон кабачков! Ранее мы рассказывали рецепт запеченных кабачков с творогом от Евгения Клопотенко.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!