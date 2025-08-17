Как приготовить баклажаны по-сицилийски: сочный рецепт Эктора

Запеченные баклажаны — популярное сезонное блюдо. Поэтому судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом запеченных баклажанов по-сицилийски.

После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов, — отметил Эктор.

Ингредиенты для баклажанов по-сицилийски

Баклажан — 1 шт.

Оливковое масло

Соль, перец

Начинка:

Лук — 50 г

Чеснок — 20 г

Фарш любой — 100 г

Томаты пелати — 50-100 г

Соль, перец

Моцарелла

Топинад:

Оливки зеленые без косточки — 100 г

Грецкий орех — 50 г

Пармезан — 50 г

Оливковое масло — 75 г

Базилик — 10 г

Соль, перец

Приготовление запеченных баклажанов по-сицилийски

Разрежь баклажан на две части, в каждой сделай надрезы крест-накрест, смажь оливковым маслом, посоли и добавь перца, хорошо разотри.

Далее поставь баклажаны в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. В это время нарежь лук и чеснок, обжарь на сковороде с растительным маслом, солью и перцем. Затем добавь фарш. Все это нужно хорошо перемешать. Дальше, когда фарш прожарится, добавь на сковороду томаты пелати.

В блендере смешай оливки, грецкие орехи, пармезан, оливковое масло и базилик. Надо сбить все до однородной массы. Далее достань баклажаны из духовки и выложи в них смесь с фаршем, посыпь моцареллой и поставь в духовку на пять минут при температуре 200 °С.

Когда достанешь баклажаны из духовки, положи на блюдо тапинад, добавь немного оливкового масла и укрась базиликом. Приятного аппетита!

Баклажаны: как разнообразить вкус

Готовишь овощ по традиционному рецепту, но хочешь добавить пряности? Тогда присмотрись к:

кориандру

мускатному ореху

базилику

сушеному чесноку и зеленому луку

смеси перцев

и даже паприке.

Эти специи лучше всего подходят к баклажанам.

