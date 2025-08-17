Как приготовить баклажаны по-сицилийски: сочный рецепт Эктора

Рецепт баклажанів Фото Pexels Запеченные баклажаны — популярное сезонное блюдо. Поэтому судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом запеченных баклажанов по-сицилийски. После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов, — отметил Эктор. Ингредиенты для баклажанов по-сицилийски Баклажан — 1 шт. Оливковое масло Соль, перец Начинка: Лук — 50 г Чеснок — 20 г Фарш любой — 100 г Томаты пелати — 50-100 г Соль, перец Моцарелла Топинад: Оливки зеленые без косточки — 100 г Грецкий орех — 50 г Пармезан — 50 г Оливковое масло — 75 г Базилик — 10 г Соль, перец Читать по теме Баклажаны, как грибы: рецепт без горчинки и характерного привкуса Смотри в нашем материале, как приготовить баклажаны, как грибы — вкусный и легкий рецепт. Приготовление запеченных баклажанов по-сицилийски Разрежь баклажан на две части, в каждой сделай надрезы крест-накрест, смажь оливковым маслом, посоли и добавь перца, хорошо разотри. Далее поставь баклажаны в разогретую духовку до 180 °С на 20 минут. В это время нарежь лук и чеснок, обжарь на сковороде с растительным маслом, солью и перцем. Затем добавь фарш. Все это нужно хорошо перемешать. Дальше, когда фарш прожарится, добавь на сковороду томаты пелати. В блендере смешай оливки, грецкие орехи, пармезан, оливковое масло и базилик. Надо сбить все до однородной массы. Далее достань баклажаны из духовки и выложи в них смесь с фаршем, посыпь моцареллой и поставь в духовку на пять минут при температуре 200 °С.Когда достанешь баклажаны из духовки, положи на блюдо тапинад, добавь немного оливкового масла и укрась базиликом. Приятного аппетита! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo) Баклажаны: как разнообразить вкус Готовишь овощ по традиционному рецепту, но хочешь добавить пряности? Тогда присмотрись к: кориандру мускатному ореху базилику сушеному чесноку и зеленому луку смеси перцев и даже паприке. Эти специи лучше всего подходят к баклажанам. Любишь синенькие? Тогда тебе точно понравится рецепт баклажанов огонек. Эта консервация мастхев лета!Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Эктор Хименес-Браво, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter