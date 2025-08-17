Як приготувати баклажани по-сицилійськи: соковитий рецепт Ектора

Рецепт баклажанів Фото Pexels Запечені баклажани — популярна сезонна страва. Тож суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом запечених баклажанів по-сицилійськи. Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів, — зазначив Ектор. Інгредієнти для баклажанів по-сицилійськи Баклажан — 1 шт. Оливкова олія Сіль, перець Начинка: Цибуля — 50 г Часник — 20 г Фарш будь-який — 100 г Томати пелаті — 50-100 г Сіль, перець Моцарела Тапінад: Оливки зелені без кісточки — 100 г Волоський горіх — 50 г Пармезан — 50 г Оливкова олія — 75 г Базилік — 10 г Сіль, перець Читати на тему Баклажани, як гриби: рецепт без гірчинки та характерного присмаку Дивись у нашому матеріалі, як приготувати баклажани, як гриби — смачний та легкий рецепт. Приготування запечених баклажанів по-сицилійськи Розріж баклажан на дві частини, у кожній зроби надрізи навхрест, змасти оливковою олією, посоли та додай перцю, добре розітри. Далі постав баклажани у розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. У цей час наріж цибулю та часник, обсмаж на пательні з олією, сіллю та перцем. Потім додай фарш. Все це треба добре перемішати. Далі, коли фарш просмажиться, додай на пательню томати пелаті. У блендері змішай оливки, волоські горіхи, пармезан, оливкову олію та базилік. Треба збити все до однорідної маси. Далі дістань баклажани з духовки й виклади в них суміш з фаршем, посип моцарелою та постав у духовку на п’ять хвилин за температури 200 °С. Коли дістанеш баклажани з духовки, виклади на страву тапінад, додай трішки оливкової олії та базилік. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo) Баклажани: як урізноманітніти смак Готуєш овоч за традиційним рецептом, але хочеш додати прянощі? Тоді придивись до: коріандру мускатного горіха базиліку сушеного часнику та зеленої цибулі суміші перців і навіть паприки Ці спеції найкраще пасують до баклажанів. Любиш синенькі? Тоді тобі точно сподобається рецепт баклажанів вогник. Ця консервація мастхев літа! Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Ектор Хіменес-Браво, Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter