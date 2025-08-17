Як приготувати баклажани по-сицилійськи: соковитий рецепт Ектора

Запечені баклажани — популярна сезонна страва. Тож суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом запечених баклажанів по-сицилійськи.

Після цього рецепту ви ніколи не захочете звичайних печених баклажанів, — зазначив Ектор.

Інгредієнти для баклажанів по-сицилійськи

Баклажан — 1 шт.

Оливкова олія

Сіль, перець

Начинка:

Цибуля — 50 г

Часник — 20 г

Фарш будь-який — 100 г

Томати пелаті — 50-100 г

Сіль, перець

Моцарела

Тапінад:

Оливки зелені без кісточки — 100 г

Волоський горіх — 50 г

Пармезан — 50 г

Оливкова олія — 75 г

Базилік — 10 г

Сіль, перець

Приготування запечених баклажанів по-сицилійськи

Розріж баклажан на дві частини, у кожній зроби надрізи навхрест, змасти оливковою олією, посоли та додай перцю, добре розітри.

Далі постав баклажани у розігріту духовку до 180 °С на 20 хвилин. У цей час наріж цибулю та часник, обсмаж на пательні з олією, сіллю та перцем. Потім додай фарш. Все це треба добре перемішати. Далі, коли фарш просмажиться, додай на пательню томати пелаті.

У блендері змішай оливки, волоські горіхи, пармезан, оливкову олію та базилік. Треба збити все до однорідної маси. Далі дістань баклажани з духовки й виклади в них суміш з фаршем, посип моцарелою та постав у духовку на п’ять хвилин за температури 200 °С.

Коли дістанеш баклажани з духовки, виклади на страву тапінад, додай трішки оливкової олії та базилік. Смачного!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Баклажани: як урізноманітніти смак

Готуєш овоч за традиційним рецептом, але хочеш додати прянощі? Тоді придивись до:

коріандру

мускатного горіха

базиліку

сушеного часнику та зеленої цибулі

суміші перців

і навіть паприки

Ці спеції найкраще пасують до баклажанів.

Любиш синенькі? Тоді тобі точно сподобається рецепт баклажанів вогник. Ця консервація мастхев літа!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!