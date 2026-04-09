Мішанина на Великдень: два способи приготування Великоднього салату

З наближенням Великодня у 2026 році мешканці західних регіонів України, зокрема Прикарпаття та Гуцульщини, готуються до відтворення давнього кулінарного обряду — приготування мішанини.

Ця страва, яку також називають кришениною, Воскресним або просто Великоднім салатом, є першою, що з’являється на святковому столі після повернення з церкви. Її унікальність полягає в тому, що вона готується винятково з продуктів, які були освячені у великодньому кошику — читай в матеріалі, як приготувати мішанину, та які продукти потрібні.

Мішанина на Великдень: як приготувати святковий салат

Це не просто сніданок, а символ родинного єднання: за традицією, інгредієнти нарізають у велику спільну тарілку, а перемішують безпосередньо перед початком трапези, коли вся сім’я вже зібралася за столом.

Основу страви складають м’ясні делікатеси, яйця, домашній сир та велика кількість свіжого хрону, який додає страві особливої гостроти та весняної свіжості.

Залежно від локальних традицій, мішанину подають або холодною (як салат), або підсмажують на вершковому маслі. Холодний варіант вважається класичним для Прикарпаття, тоді як гарячий метод часто зустрічається у гуцульських родинах та серед сучасних кулінарів.

Як приготувати мішанину: класичний холодний салад

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче відчути автентичний смак свята без зайвої термічної обробки.

Візьми домашній сир (сирну грудку) та виклади у глибоку миску, легко розім’явши його виделкою. Домашню ковбасу наріж грубими кружальцями. Копчену шинку та печене м’ясо подрібни широкою соломкою. Освячені варені яйця почисть та розріж на 6–8 частин. Свіжий корінь хрону очисти від шкірки та натри на грубій тертці безпосередньо зверху на інші інгредієнти. Додай сіль та чорний мелений перець за смаком. Перемішай страву безпосередньо перед вживанням.

Мішанина на Великдень: гаряча закуска на вершковому маслі

Більш ситний варіант, який дозволяє розкрити аромат копченостей та зробити текстуру яєць ніжнішою.

У пательні з товстим дном розтопи 25–30 г вершкового масла. Виклади нарізану кубиками шинку, ковбасу та бекон. Смаж на середньому вогні, не перемішуючи, до появи хрусткої скоринки. Додай до м’яса нарізані яйця та ще трохи масла. За бажанням додай порізаний зелений часник. Смаж протягом 1–2 хвилини. Скропи страву яблучним оцтом (2 ст. л.) та додай подрібнену сирну грудку. Перемішай та тримай на вогні ще хвилину. Переклади на теплий таріль та рясно посип свіжонатертим білим хроном.

Найсмачніше мішанина смакує, якщо її намащувати на скибку солодкої Паски. Поєднання гострого хрону, солоного м’яса та солодкої випічки створює той самий неповторний смак Великодня.

Фото: Бесаги.

