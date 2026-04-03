Погода на 12 квітня 2026 в Україні: температурний режим на Великдень

Цьогоріч православний Великдень припадає на 12 квітня, і метеорологічні дані сервісу AccuWeather обіцяють українцям класичну весняну погоду.

Хоча спеки чекати не варто, загальний температурний фон по країні дозволить провести святковий день комфортно, якщо не забувати про легкий верхній одяг. Погода буде переважно сухою, проте в окремих регіонах сонце може ховатися за хмарами.

Погода на 12 квітня 2026: північна Україна

У столиці та північних областях 12 квітня очікується доволі приємна погода. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +15°C. Ніч напередодні свята буде прохолодною — близько +4°C, тому на нічне богослужіння варто одягатися тепліше.

Протягом дня передбачається мінлива хмарність без суттєвих опадів, що ідеально підходить для традиційних родинних прогулянок містом.

Погода на Великдень 2026 12 квітня: Захід

Для мешканців Львова та західних областей Великдень почнеться з відчутної прохолоди. Нічна температура може опуститися до +2°C, а вдень повітря прогріється лише до +13°C.

Попри те, що західні регіони будуть дещо прохолоднішими за центр, погода обіцяє бути стабільною та сонячною. Хмари з’являтимуться лише епізодично, а вітер залишатиметься помірним, не створюючи дискомфорту.

Прогноз погоди на 12 квітня 2026: південні області

Цього року південні регіони, зокрема Одещина, не стануть найтеплішою зоною країни на Великдень. За прогнозами, денна температура в Одесі триматиметься на рівні +11°C. Це зумовлено впливом морських повітряних мас, які принесуть із собою хмарність та вологість.

Вночі очікується до +6°C. Мешканцям Півдня варто бути готовими до свіжого морського бризу та брати з собою вітрівки.

Погода на 12 квітня 2026: центральна Україна

У центральних областях, зокрема на Дніпропетровщині та Полтавщині, Великдень пройде під знаком приємного та стабільного тепла. Денна температура у Дніпрі сягне +16°C, створюючи максимально комфортні умови для прогулянок та святкування на свіжому повітрі.

Прогноз обіцяє переважно сонячне небо з мінімальною ймовірністю опадів протягом усього дня. У нічні години стовпчики термометрів покажуть близько +4…+6°C, що дозволить уникнути різких перепадів температур після заходу сонця.

Прогноз погоди на 12 квітня 2026: Схід

Східні регіони, зокрема Харківщина, 12 квітня стануть справжніми лідерами за погодними показниками. У Харкові повітря прогріється до впевнених +16°C, а сонце буде доволі активним протягом усього дня. Ймовірність дощу не перевищує 4%, що гарантує суху погоду без несподіваних сюрпризів.

Нічні показники у східних областях коливатимуться в межах +4°C, забезпечуючи свіжий, але не холодний святковий ранок. Такі умови сприятимуть справжньому весняному розквіту природи та комфортному дозвіллю.

