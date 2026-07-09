Погода на серпень 2026 в Харкові: чи затримається літнє тепло

В серпні літо ще не поспішає прощатися, але в повітрі вже відчуваються перші нотки майбутньої осені.

У Харкові цього року цей місяць подарує багато сонячних і теплих днів, а наприкінці поступово змінить спеку на передосінню свіжість.

Прогноз погоди на серпень 2026 у Харкові

Погода в Харкові у серпні 2026 року обіцяє бути переважно теплою і комфортною, без довгих періодів виснажливої спеки.

Більшість днів чекаємо сонячної та малохмарної погоди, а короткочасні дощі не псуватимуть настрій і підуть на користь природі.

Денна температура утримається в межах +26…+31°C, а от ночами повітря охолоджуватиметься до +12…+19°C.

Наприкінці місяця стане значно свіжіше — наближається осінь.

Погода на серпень 2026 у Харкові: перша декада 1-10 число

Перша декада розпочнеться зі справжнього літнього тепла. У перші дні стовпчики термометрів покажуть +26…+30°C, а найтеплішим стане 6 серпня, коли повітря прогріється до +31°C.

Нічні температури триматимуться в межах від +16 до +19°C, і це комфортно після спекотного дня. Опадів майже не прогнозується, лише окремі дні принесуть незначну хмарність.

Погода на серпень 2026 у Харкові: друга декада з 11 по 20 число

Друга декада буде більш мінливою. На її початку денна температура трохи знизиться до +23…+28°C через короткочасний дощ 13 серпня.

Але уже за кілька днів літо поверне свої позиції: 16–20 серпня повітря знову прогріється до +30…+31°C.

Дощі очікуються також 15, 16 і 17 серпня, однак вони не будуть тривалими й не викличуть різкого похолодання. Уночі збережеться приємна температура в межах +15…+18°C.

Якою буде погода у серпні 2026 в Харкові: третя декада з 21 по 31 число

Третя декада принесе більше свіжості. Після кількох теплих днів із температурою +29…+30°C погода стане більш прохолодною.

Зниження температури прогнозують 24, 28 і 30 серпня, коли вдень очікується лише +21…+26°C.

Саме на завершення місяця припаде найбільше дощових днів, від чого знизяться і нічні температури до +12…+15°C. Але сонячних днів усе одно буде більше, ніж похмурих.

Плануй свій серпень для справ і відпочинку з урахуванням довгострокового прогнозу погоди, але не забувай, що найточніші дані варто перевіряти за тиждень.

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