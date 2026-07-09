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Погода на серпень 2026 в Харкові: чи затримається літнє тепло

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Липня 2026, 13:00 3 хв.
погода в харкові в серпні 2026
Фото Pexels

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