Центральний Парк у Харкові: історія рекреаційної зони міста та діяльність під час війни

Центральний парк Харкова — головна зелена перлина та провідний заповідник відпочинку міста — за понад століття свого існування пройшов шлях від приміської алеї для кінних прогулянок до однієї з найкращих рекреаційних локацій України.

Читай про історію цього парку, його розвиток та де він знаходиться — в нашому матеріалі.

Центральний Парк у Харкові: історія виникнення та розвитку

Закладений у 1893—1895 роках на кошти й за активної участі місцевих жителів, парк створювався за зразком знаменитого Булонського лісу у Франції.

Офіційно відкрита у 1907 році локація отримала назву Миколаївський парк, а її площа зросла майже у 2,5 раза від початкового плану.

За радянських часів об’єкт зазнав кількох перейменувань: у 1919 році він став Комунальним, а наприкінці 1930-х років — Центральним парком культури і відпочинку імені Максима Горького.

Перед початком Другої світової війни територія розрослася до 130 гектарів, збагатившись першою в Україні дитячою залізницею, кінотеатром, парашутною вежею та Зеленим театром.

Нацистська окупація завдала парку величезних збитків, зокрема було знищено єдиний в Україні кедровий гай, проте вже в повоєнні роки тут висадили багато нових дерев, звели величну вхідну колонаду, а у 1971 році запустили підвісну канатну дорогу завдовжки 1387 метрів, що з’єднала парк із мікрорайоном Павлове Поле через Саржин Яр.

Центральний парк: на що подивитися у рекреаційній зоні

Нова сторінка в історії парку розпочалася після масштабної глобальної реконструкції 2011—2012 років, у межах якої експерти повністю оновили атракціони й зонували територію на кілька тематичних локацій: Дитячий, Французький, Ретро та Екстрім-парки, а також Середньовічну площу.

Візитівками локації стали найвище в Україні 55-метрове Колесо огляду, американські гірки, Будинок жахів та Казковий будинок.

За сучасну концепцію об’єкт удостоївся престижної міжнародної премії Golden Pony Awards-2013. Символом оновленої зони відпочинку став пам’ятник білочці на вході, що підкреслює багаторічну міську традицію годування цих тварин.

У 2023 році рішенням Харківської міської ради в межах деколонізації з назви було остаточно прибрано ім’я російського письменника Максима Горького, і об’єкт отримав офіційне найменування — Центральний парк.

Центральний парк у Харкові під час війни

З початком повномасштабного російського вторгнення інфраструктура Центрального парку зазнала серйозних ударів через регулярні ворожі артилерійські обстріли та ракетні атаки окупантів.

На території зафіксовано понад 70 влучань, унаслідок яких суттєво постраждали понад 1500 дерев і кущів, а також зазнали пошкоджень 23 атракціони.

За словами директора комунального підприємства Дмитра Поздєєва, наразі штат підприємства скоротився до 415 людей, які сфокусовані на консервації, утриманні комплексу, прибиранні аварійних насаджень і догляді за зеленими зонами.

Більшість слідів обстрілів, зокрема вирви на доріжках та пошкоджені газони, вже ліквідовано. Проте посічені уламками бронзові скульптури навмисно залишили без ремонту — у майбутньому їх планують інтегрувати в масштабний проєкт меморіалізації війни.

Зараз великі комунальні атракціони повністю зупинені, а територія функціонує виключно як тихе місце для прогулянок містян та гостей Харкова.

На території також продовжують діяти суворі правила внутрішнього порядку: за винятком однієї спеціальної контактної галявини за Озером, де до війни проходили кіновечори, ходити та лежати на паркових газонах суворо заборонено.

Додатковою екологічною проблемою для парку, як і для багатьох лісових масивів України та Європи, залишається масове всихання хвойних дерев, зумовлене кліматичними змінами, тривалою посухою та поширенням шкідників.

Де знаходиться Центральний пак Харкова

Центральний парк розташований за адресою: вулиця Сумська, 81. Він займає величезну площу на північ від історичного центру міста, а його територія обмежена:

з півдня — вулицею Весніна;

зі сходу — вулицею Сумською (головна вулиця, що веде до парку);

із заходу — рогом Динамівської та Європейської вулиць;

з півночі — лісопарковою зоною та приватним сектором.

Дістатися туди можна громадським транспортом, що прямує по вулиці Сумській у бік Лісопарку, або ж піднятися пішки від станції метро Університет чи Ярослава Мудрого.

Фото: БудОгляд.

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