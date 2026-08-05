Голосіївський район Києва: найцікавіші факти про один із найбільших районів столиці

Сучасні житлові квартали в Голосіївському районі сусідять із лісами, монастирями, пагорбами та історичними місцевостями — і це чи не головніша принада місцини.

До Голосіївського району входять Голосіїв, Деміївка, Теремки, Феофанія, Китаїв, Пирогів, Корчувате, Лиса гора, Байкова гора, Мишоловка, Цимбалів яр, Саперна Слобідка та ще понад два десятки історичних урочищ і поселень.

Історія Голосіївського району Києва

З Голосіївським районом пов’язано чимало легенд. Одна з них пояснює походження назви Голосіїв: нібито після татарських набігів жінки шукали в лісі своїх рідних і голосили так довго, що ця місцевість отримала таку назву.

Реальна ж історія Голосієва починається щонайменше з 16 століття. Перша письмова згадка про місцевість датується 1541 роком, коли ці землі належали Києво-Печерській лаврі.

У 17 столітті митрополит Петро Могила заснував серед лісу монастир, після чого Голосіїв став заміською резиденцією духовенства.

А от активно забудовувати Голосіїв почали лише в другій половині 19 століття, коли вздовж сучасної Великої Васильківської вулиці почали зводити житлові квартали, і Київ поступово поглинув колишнє село Деміївка.

Тепер мешканці району можуть пишатися шляхетним сусідством: поруч Національний університет біоресурсів і природокористування, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, знаменитий комплекс ВДНГ, який у 1950-х роках проєктували як справжнє “місто в місті”.

Голосіївський район: цікаві факти

Голосіївський район — чи не найзеленіший у столиці. Саме тут розкинувся Національний природний парк Голосіївський, де ростуть дуби, яким понад 200 років, збереглися чисті озера і джерела, воду з яких місцеві вважають цілющою.

А ще у Голосієві розташовані Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові, Свято-Пантелеймонівський монастир у Феофанії, Китаївська пустинь з печерами, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та Літературно-меморіальний музей Максима Рильського.

Можна сказати, що Голосіївський район поєднує одразу кілька обличь: це і діловий Київ, і одна із найбільших природних зон столиці, де за кілька хвилин можна перейти від жвавого проспекту до тихого лісу.

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