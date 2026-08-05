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Голосіївський район Києва: найцікавіші факти про один із найбільших районів столиці

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
голосіївський район києва
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