Голосіївський район Києва: найцікавіші факти про один із найбільших районів столиці

Голосіївський район розкинувся на півдні Києва. Він відомий в першу чергу тим, що є найзеленішим у столиці — завдяки величезному національному природному парку та давнім лісам, що дивом збереглися в мегаполісі.
Чим ця місцина іще приваблює для життя і відпочинку — історії та факти, які відкриють тобі приховане за асфальтованими дорогами і рядами висоток.
Історія Голосіївського району Києва
Голосіївський район — найбільший за площею у Києві й один із найзеленіших у столиці. Його територія займає понад 15 тисяч гектарів. Район розташований на правому березі Дніпра і простягається до південних та західних околиць столиці, межуючи із Київською областю.
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