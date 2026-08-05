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Прилетів з Болгарії: українці врятували виснаженого грифа з GPS-трекером

Марина Слизовська 05 Серпня 2026, 17:00 2 хв.
Чорний гриф Берлін

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