Прилетів з Болгарії: українці врятували виснаженого грифа з GPS-трекером

В Україні бьордвочери врятували молодого чорного грифа, який народився і виріс у німецькому зоопарку Tierpark Berlin.

Про це повідомило видання Amal News.

Порятунок чорного грифа в Україні: що відомо

Чорного грифа на ім’я Берлін в рамках міжнародної програми відновлення виду випустили в дику природу Болгарії. Молодий птах мав оселитися в районі Балкан, але несподівано пролетів Румунію, Молдову й опинився в центрі України.

Повідомляється, що хижий птах потрапив у місцевість, де його вид не мешкає.

— Коли сигнал GPS-трекера застиг в одній точці, болгарські орнітологи забили тривогу та звернулися по допомогу до українських колег. За координатами грифа знайшли київський бьордвочер Ігор Самохін та його дружина Аліна Рожкова. Птах був живий, але дуже виснажений і не міг підвестися, — пише видання.

Виснаженого птаха доставили до ветеринарної клініки, де фахівці виявили поранення лапи. Зараз гриф перебуває на лікуванні у Київській області, в центрі реабілітації диких птахів Садиба Нюшанік.

Зазначається, що у разі повного одужання грифа Берліна планують повернути у дику природу.

Раніше ми писали про те, що в Україні зникають горобці: чому так відбувається та чим це загрожує екосистемі.

Фото: Ігор Самохін, Аліна Рожкова via Amal Berlin Ukraine/Facebook

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