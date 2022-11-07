Подорожі та натхнення

Потурбуйся про маленьких і беззахисних: як зробити годівничку для птахів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 18:30
Як зробити шпаківню для птахів своїми руками — покроково
Фото: Pexels

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Потурбуйся про маленьких і беззахисних: як зробити годівничку для птахів
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