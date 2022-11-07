Потурбуйся про маленьких і беззахисних: як зробити годівничку для птахів

Турбота про тих, хто цього потребує, є головною відмінністю людей. І поки наші “сусіди” не турбуються навіть про своїх солдатів, українці готуються до зими і майструють годівниці для птахів. Дивись у нашому матеріалі, як зробити годівничку для птахів і що туди покласти.

Як зробити шпаківню для птахів

Птахи потребують нашої допомоги, адже наближаються холоди. Ті види, які не полетіли у вирій, мають шукати собі їжу самостійно. Тож якщо ти небайдужий(-а) до птахів, можеш виготовити шпаківню власноруч.

Також це буде цікавої ідеєю провести час із дітьми та корисними знаннями про те, чому потрібно дбати про тварин.

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Зробити годівничку нескладно. Вікна підготували для тебе кілька способів, тож обирай найзручніший. Перший спосіб — годівниця зі скляної банки. Її дуже просто зробити.

Досить примотати дротом або мотузкою банку в горизонтальному положенні до дерева і насипати всередину крупи та інших смаколиків для птахів.

Також ти можеш зробити дерев’яну годівницю. Це буде трохи складніше. Підійде фанера або дерев’яні бруски. Найкраще зробити конструкцію з дахом, щоб птахи не мокли під дощем та снігом.

Дерев’яна годівниця зможе прослужити не один сезон, особливо якщо обробити деревину від вологи.

Як зробити годівничку з пластикової пляшки

Годівниця з пластикової пляшки також робиться дуже просто. Ти можеш узяти пляшку з-під води та вирізати в центрі отвір для того, щоб птахи могли сховатися в ній та поїсти.

Можна ще обрізати звичайну пластикову пляшку зверху і зробити дірочки по боках, щоб підвісити її на дерево.

Зробити годівницю з картонної пляшки також нескладно. Це може бути упаковка від соку чи молока. Усередині пляшки потрібно вирізати прямокутний отвір, щоб птахи могли їсти, а люди — додавати корм.

Що покласти в годівницю для птахів

У готову годівницю ти можеш покласти несмажене насіння соняшнику і гарбуза, горіхи, горобину, пшеницю, ячмінь, просо, вівсяну крупу та навіть несолоне сало.

Хліб класти не можна, адже птахам його складно перетравлювати. Так само не радимо залишати в годівниці солоне сало, сухарики та пшоно. Такий раціон може отруїти пташок.

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