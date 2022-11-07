Позаботься о маленьких и беззащитных: как сделать кормушку для птиц

Забота о тех, кто в этом нуждается, является главным отличием людей. И пока наши “соседи” не беспокоятся даже о своих солдатах, украинцы готовятся к зиме и мастерят кормушки для птиц. Смотри в нашем материале, как сделать кормушку для птиц и что туда положить.
Птицы нуждаются в нашей помощи, ведь приближаются холода. Те виды, которые не улетели в теплые края, должны искать себе пищу самостоятельно. Так что если ты неравнодушен(-а) к птицам, можешь изготовить скворечник своими руками.
Также это будет интересной идеей времяпрепровождения с детьми и полезными знаниями о том, почему нужно заботиться о животных.
Сделать кормушку несложно. Вікна подготовили для тебя несколько способов, поэтому выбирай самый удобный. Первый способ — кормушка из стеклянной банки. Ее очень просто сделать.
Достаточно примотать проволокой или веревкой банку в горизонтальном положении к дереву и насыпать внутрь крупы и других вкусностей для птиц.
Также ты можешь сделать деревянную кормушку. Это будет немного сложнее. Подойдет фанера или деревянные бруски. Лучше сделать конструкцию с крышей, чтобы птицы не мокли под дождем и снегом.
Деревянная кормушка сможет прослужить не один сезон, особенно если обработать древесину от влаги.
Кормушка из пластиковой бутылки тоже делается очень просто. Ты можешь взять бутыль из-под воды и вырезать в центре отверстие, чтобы птицы могли спрятаться в ней и поесть.
Можно также обрезать обычную пластиковую бутылку сверху и сделать дырочки по бокам, чтобы подвесить ее на дерево.
Сделать кормушку из картонной бутылки тоже несложно. Это может быть упаковка от сока или молока. В середине бутылки нужно вырезать прямоугольное отверстие, чтобы птицы могли есть, а люди добавлять корм.
В готовую кормушку ты можешь положить нежареные семена подсолнечника и тыквы, орехи, рябину, пшеницу, ячмень, просо, овсяную крупу и даже несоленое сало.
Хлеб класть нельзя, ведь птицам его сложно переваривать. Так же не советуем оставлять в кормушке соленое сало, сухарики и пшено. Такой рацион может отравить птиц.
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