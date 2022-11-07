Позаботься о маленьких и беззащитных: как сделать кормушку для птиц

Забота о тех, кто в этом нуждается, является главным отличием людей. И пока наши “соседи” не беспокоятся даже о своих солдатах, украинцы готовятся к зиме и мастерят кормушки для птиц. Смотри в нашем материале, как сделать кормушку для птиц и что туда положить.

Как сделать скворечник для птиц

Птицы нуждаются в нашей помощи, ведь приближаются холода. Те виды, которые не улетели в теплые края, должны искать себе пищу самостоятельно. Так что если ты неравнодушен(-а) к птицам, можешь изготовить скворечник своими руками.

Также это будет интересной идеей времяпрепровождения с детьми и полезными знаниями о том, почему нужно заботиться о животных.

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Сделать кормушку несложно. Вікна подготовили для тебя несколько способов, поэтому выбирай самый удобный. Первый способ — кормушка из стеклянной банки. Ее очень просто сделать.

Достаточно примотать проволокой или веревкой банку в горизонтальном положении к дереву и насыпать внутрь крупы и других вкусностей для птиц.

Также ты можешь сделать деревянную кормушку. Это будет немного сложнее. Подойдет фанера или деревянные бруски. Лучше сделать конструкцию с крышей, чтобы птицы не мокли под дождем и снегом.

Деревянная кормушка сможет прослужить не один сезон, особенно если обработать древесину от влаги.

Как сделать кормушку из пластиковой бутылки

Кормушка из пластиковой бутылки тоже делается очень просто. Ты можешь взять бутыль из-под воды и вырезать в центре отверстие, чтобы птицы могли спрятаться в ней и поесть.

Можно также обрезать обычную пластиковую бутылку сверху и сделать дырочки по бокам, чтобы подвесить ее на дерево.

Сделать кормушку из картонной бутылки тоже несложно. Это может быть упаковка от сока или молока. В середине бутылки нужно вырезать прямоугольное отверстие, чтобы птицы могли есть, а люди добавлять корм.

Что положить в кормушку для птиц

В готовую кормушку ты можешь положить нежареные семена подсолнечника и тыквы, орехи, рябину, пшеницу, ячмень, просо, овсяную крупу и даже несоленое сало.

Хлеб класть нельзя, ведь птицам его сложно переваривать. Так же не советуем оставлять в кормушке соленое сало, сухарики и пшено. Такой рацион может отравить птиц.

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