Чем заняться, когда нет света: десять интересных идей

Из-за веерных отключений электроэнергии многие думают о том, чем заняться без света и интернета. Новости почитать не удастся, посмотреть TikTok — тоже.

Если ты живешь в сельской местности, отключение света — не столь большая проблема, ведь можно сходить к озеру, прокатиться с друзьями на велосипедах или уделить время хозяйству.

Но что делать, если свет исчез в многоквартирном доме в большом городе? Читай варианты, что делать, если на улице уже стемнело, и чем заняться, если нет света, в материале.

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Чем заняться, когда нет света: достань настольные игры

Сейчас есть много настольных игр, которые рассчитаны на одного человека. От Робинзона Крузо до самых разных детективов. Также пригодятся головоломки, пазлы, картины по номерам.

Самое главное — запастись такими штуками до отключения света и до воздушных тревог, когда магазины закрыты.

Если возможности выйти на улицу нет, а ты сидишь дома с любимым человеком или детьми, можно поиграть в крестики-нолики, морское сражение, поле чудес и т.д.

Читай книги с фонариком

Чем заняться, когда нет света? Возьми журналы или книги и устрой вечер чтения. Так ты соединишь полезное с интересным.

Для атмосферы зажгли свечи или включи фонарик. Если не хочешь читать, можешь убить время, просмотрев классные комиксы.

Их существует множество на любой вкус. А если дома нет книг, поищи газеты. Иногда очень интересно почитать и отрефлексировать, что беспокоило людей в довоенное время.

Чем заняться, когда нет света: разыграй импровизированную пьесу

Если выключили свет, а у тебя дома есть дети или друзья, можно разыграть пьесу или театральное представление.

Это один из самых интересных способов развлечения без света. Для этого нужно найти в интернете текст любой пьесы и разделить роли для всех присутствующих.

Можно разыграть, например, Ромео и Джульетту. Для большего антуража предложи гостям по-настоящему воплотиться в роли и переодеться в своих персонажей.

Прими ванну со свечами

Если ты заранее увидел(-а) на сайте отключений электроэнергии Yasno свой адрес и точное время, то перед этим набери горячую ванну.

Таким образом ты сможешь по-настоящему расслабиться и забыть о тревогах. Добавь в воду побольше пены, ароматных гелей, специальной соли и бомбочек для релакса.

Многие используют еще разные эфирные масла. Для непринужденной атмосферы аккуратно разложи свечи (в безопасных местах) и включи любимую музыку.

Чем заняться, когда нет света: сыграй на музыкальном инструменте

Если у тебя дома есть любой инструмент, играющий не сильно громко, можно изучить на нем новую композицию. Для того чтобы не сильно раздражать соседей, можно обзавестись:

укулеле;

пианино;

гитарой;

скрипкой;

губной гармошкой.

Если покупка дополнительных инструментов не входит в твой бюджет, можно петь или танцевать. Для этого найди в интернете текст любимой песни и начинай развлекаться.

Сделай закуски и посмотри фильм

Если у тебя есть загруженные фильмы на ноутбуке, причин для волнения нет. Чтобы было интереснее их смотреть, загляни в холодильник и сделай закуски из того, что в нем есть.

Если ты не любишь просматривать фильмы в одиночестве, пригласи друзей или любимого человека.

Просматривать любимое кино можно на кухне, сочетая развлечение с приготовлением пищи. Таким образом можно отлично отвлечься и хорошо отдохнуть.

Чем заняться, когда нет света: играй без интернета

Бывают ситуации, когда вместе с отключением электроэнергии ты остаешься наедине с собой, без фильмов, интернета, друзей и любимой еды.

Чтобы хорошо провести время, можно сыграть в любимую игру детства для многих — Динозаврик из Google Chrome. За несколько часов такой игры можно поставить хороший личный рекорд.

Преодоление дистанций с различными воронами и препятствиями может действительно выручить.

Чем заняться, когда нет света: иди на прогулку

Если в городе нет воздушной тревоги, можно собраться и смело идти навстречу приключениям. Особенно, когда на улице хорошая погода.

Если ты живешь в местности, где не запрещено посещать парки и леса, отправляйся туда на прогулку.

Можно гулять наедине, спокойно обдумывая свою жизнь и слушая музыку в наушниках. А можно — в компании. Главное делать это не ночью, а только тогда, когда разрешено законом.

Сыграй в прятки

Для этой игры нужно двое и2и больше игроков. Найдите себе повязки на глаза. Здесь пригодятся разные шарфы, косынки и т.д.

Особенно интересно играть в прятки тогда, когда это позволяет площадь дома или квартиры.

Главное — не стесняйся и дай себе возможность отдохнуть.

Чем заняться, когда нет света: подумай о своей жизни

Если ты долгое время откладываешь важные для себя решения на потом, то это время пришло.

Когда, если не сейчас, думать о том, как и что делать со своей жизнью.

Многие люди используют для рефлексий записные книжки и блокноты, ведут дневник, в котором расписывают чуть ли не все: от эмоционального состояния в данный момент до целей на следующий месяц.

Возможно, тебе будет интересно узнать, что делают украинцы, когда выключают свет, и привыкли ли они к жизни по графику отключений.

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