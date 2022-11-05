Чем заняться, когда нет света: десять интересных идей

Из-за веерных отключений электроэнергии многие думают о том, чем заняться без света и интернета. Новости почитать не удастся, посмотреть TikTok — тоже.
Если ты живешь в сельской местности, отключение света — не столь большая проблема, ведь можно сходить к озеру, прокатиться с друзьями на велосипедах или уделить время хозяйству.
Но что делать, если свет исчез в многоквартирном доме в большом городе? Читай варианты, что делать, если на улице уже стемнело, и чем заняться, если нет света, в материале.
Сейчас есть много настольных игр, которые рассчитаны на одного человека. От Робинзона Крузо до самых разных детективов. Также пригодятся головоломки, пазлы, картины по номерам.
Самое главное — запастись такими штуками до отключения света и до воздушных тревог, когда магазины закрыты.
Самое главное — запастись такими штуками до отключения света и до воздушных тревог, когда магазины закрыты.
Если возможности выйти на улицу нет, а ты сидишь дома с любимым человеком или детьми, можно поиграть в крестики-нолики, морское сражение, поле чудес и т.д.
Чем заняться, когда нет света? Возьми журналы или книги и устрой вечер чтения. Так ты соединишь полезное с интересным.
Для атмосферы зажгли свечи или включи фонарик. Если не хочешь читать, можешь убить время, просмотрев классные комиксы.
Для атмосферы зажгли свечи или включи фонарик. Если не хочешь читать, можешь убить время, просмотрев классные комиксы.
Их существует множество на любой вкус. А если дома нет книг, поищи газеты. Иногда очень интересно почитать и отрефлексировать, что беспокоило людей в довоенное время.
Если выключили свет, а у тебя дома есть дети или друзья, можно разыграть пьесу или театральное представление.
Это один из самых интересных способов развлечения без света. Для этого нужно найти в интернете текст любой пьесы и разделить роли для всех присутствующих.
Это один из самых интересных способов развлечения без света. Для этого нужно найти в интернете текст любой пьесы и разделить роли для всех присутствующих.
Можно разыграть, например, Ромео и Джульетту. Для большего антуража предложи гостям по-настоящему воплотиться в роли и переодеться в своих персонажей.
Фото —Unsplash
Если ты заранее увидел(-а) на сайте отключений электроэнергии Yasno свой адрес и точное время, то перед этим набери горячую ванну.
Таким образом ты сможешь по-настоящему расслабиться и забыть о тревогах. Добавь в воду побольше пены, ароматных гелей, специальной соли и бомбочек для релакса.
Таким образом ты сможешь по-настоящему расслабиться и забыть о тревогах. Добавь в воду побольше пены, ароматных гелей, специальной соли и бомбочек для релакса.
Многие используют еще разные эфирные масла. Для непринужденной атмосферы аккуратно разложи свечи (в безопасных местах) и включи любимую музыку.
Если у тебя дома есть любой инструмент, играющий не сильно громко, можно изучить на нем новую композицию. Для того чтобы не сильно раздражать соседей, можно обзавестись:
Если покупка дополнительных инструментов не входит в твой бюджет, можно петь или танцевать. Для этого найди в интернете текст любимой песни и начинай развлекаться.
Фото — Unsplash
Если у тебя есть загруженные фильмы на ноутбуке, причин для волнения нет. Чтобы было интереснее их смотреть, загляни в холодильник и сделай закуски из того, что в нем есть.
Если ты не любишь просматривать фильмы в одиночестве, пригласи друзей или любимого человека.
Если ты не любишь просматривать фильмы в одиночестве, пригласи друзей или любимого человека.
Просматривать любимое кино можно на кухне, сочетая развлечение с приготовлением пищи. Таким образом можно отлично отвлечься и хорошо отдохнуть.
Бывают ситуации, когда вместе с отключением электроэнергии ты остаешься наедине с собой, без фильмов, интернета, друзей и любимой еды.
Чтобы хорошо провести время, можно сыграть в любимую игру детства для многих — Динозаврик из Google Chrome. За несколько часов такой игры можно поставить хороший личный рекорд.
Чтобы хорошо провести время, можно сыграть в любимую игру детства для многих — Динозаврик из Google Chrome. За несколько часов такой игры можно поставить хороший личный рекорд.
Преодоление дистанций с различными воронами и препятствиями может действительно выручить.
Если в городе нет воздушной тревоги, можно собраться и смело идти навстречу приключениям. Особенно, когда на улице хорошая погода.
Если ты живешь в местности, где не запрещено посещать парки и леса, отправляйся туда на прогулку.
Если ты живешь в местности, где не запрещено посещать парки и леса, отправляйся туда на прогулку.
Можно гулять наедине, спокойно обдумывая свою жизнь и слушая музыку в наушниках. А можно — в компании. Главное делать это не ночью, а только тогда, когда разрешено законом.
Для этой игры нужно двое и2и больше игроков. Найдите себе повязки на глаза. Здесь пригодятся разные шарфы, косынки и т.д.
Особенно интересно играть в прятки тогда, когда это позволяет площадь дома или квартиры.
Особенно интересно играть в прятки тогда, когда это позволяет площадь дома или квартиры.
Главное — не стесняйся и дай себе возможность отдохнуть.
Если ты долгое время откладываешь важные для себя решения на потом, то это время пришло.
Когда, если не сейчас, думать о том, как и что делать со своей жизнью.
Когда, если не сейчас, думать о том, как и что делать со своей жизнью.
Многие люди используют для рефлексий записные книжки и блокноты, ведут дневник, в котором расписывают чуть ли не все: от эмоционального состояния в данный момент до целей на следующий месяц.
Возможно, тебе будет интересно узнать, что делают украинцы, когда выключают свет, и привыкли ли они к жизни по графику отключений.
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