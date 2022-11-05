Чим зайнятися, коли немає світла: десять цікавих ідей

Через віялові відключення електроенергії багато людей думають про те, чим зайнятися без світла та інтернету.

Новини почитати не вдасться, подивитися TikTok — теж. Якщо ти живеш у сільській місцевості, відключення світла — не така велика проблема, адже можна сходити до озера, покататися з друзями на велосипедах або приділити час господарству.

Але що робити, якщо світло зникло у багатоквартирному будинку у великому місті? Читай варіанти, що робити, якщо на вулиці вже стемніло, і чим зайнятися, якщо немає світла, у матеріалі.

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Чим зайнятися, коли немає світла: діставай настільні ігри

Нині є багато настільних ігор, які розраховані на одну особу. Від Робінзона Крузо до найрізноманітніших детективів.

Також у пригоді стануть головоломки, пазли, картини за номерами.

Найголовніше — запастися ними до відключення світла і повітряних тривог, коли магазини закриваються.

Якщо нема змоги вийти на вулицю, а ти сидиш вдома з коханою людиною або дітьми, можна пограти в хрестики-нулики, морський бій, поле чудес тощо.

Читай книги з ліхтариком

Чим зайнятися, коли немає світла? Візьми журнали або книжки та влаштуй вечір читання. Так ти поєднаєш корисне з цікавим.

Для атмосфери запали свічки або увімкни ліхтарик. Якщо не хочеш читати, можеш переглядати комікси.

Їх є величезна кількість на будь-який смак. А якщо вдома немає книг, пошукай газети. Іноді дуже цікаво почитати та відрефлексувати, що турбувало людей у довоєнний час.

Чим зайнятися, коли немає світла: розіграй імпровізовану п’єсу

Якщо вимкнули світло, а в тебе вдома є діти або друзі, можна розіграти п’єсу або театральну виставу. Це — один із найцікавіших методів для розваг без світла.

Для цього потрібно знайти в інтернеті текст будь-якої п’єси та розділити ролі для всіх присутніх. Можна розіграти, наприклад, Ромео та Джульєтту.

Для більшого антуражу запропонуй гостям по-справжньому втілитися у ролі та переодягнутися у своїх персонажів.

Прийми ванну зі свічками

Якщо ти заздалегідь побачив(-ла) на сайті відключень електроенергії Yasno свою адресу та точний час, то перед цим набери гарячу ванну.

У такий спосіб ти зможеш по-справжньому розслабитися і забути про тривоги. Додай у воду побільше піни, ароматних гелів, спеціальної солі та бомбочки для релаксу.

Багато хто використовує ще різні ефірні олійки. Для невимушеної атмосфери акуратно розклади свічки (у безпечних місцях) та увімкни улюблену музику.

Чим зайнятися, коли немає світла: зіграй на музичному інструменті

Якщо в тебе вдома є будь-який інструмент, який грає не надто голосно, можна вивчити на ньому нову композицію. Щоб не надто дратувати сусідів, можна обзавестися:

укулеле;

піаніно;

гітарою;

сопілкою;

скрипкою;

губною гармошкою.

Якщо купівля додаткових інструментів не входить у твій бюджет, можна співати або танцювати. Для цього знайди в інтернеті текст улюбленої пісні і починай розважатися.

Зроби закуски і подивися фільм

Якщо у тебе є завантажені фільми на ноутбуці, то причин для хвилювання немає. Щоб було цікавіше їх дивитися, зазирни в холодильник та зроби закуски з того, що в ньому є.

Якщо ти не любиш переглядати фільми на самоті, запроси друзів або кохану людину.

Переглядати улюблене кіно можна на кухні — поєднуючи розвагу з приготуванням їжі. У такий спосіб можна чудово відволіктися та добре відпочити.

Чим зайнятися, коли немає світла: зіграй в гру без інтернету

Бувають ситуації, коли разом із відключенням електроенергії ти залишаєшся зовсім на самоті, без фільмів, інтернету, друзів та улюбленої їжі.

Для того щоб гарно провести час, можна зіграти в улюблену гру дитинства для багатьох — Динозаврик із Google Chrome.

За кілька годин такої гри можна поставити добрячий особистий рекорд. Подолання дистанцій з різноманітними воронами та перешкодами можуть справді виручити.

Чим зайнятися, коли немає світла: сходи на прогулянку

Якщо у місті немає повітряної тривоги, можна зібратися та сміливо йти на зустріч пригодам. Особливо, коли на вулиці гарна погода.

Якщо ти живеш у місцевості, де не заборонено відвідувати парки та ліси, вирушай туди на прогулянку.

Можна гуляти наодинці, спокійно обдумуючи своє життя та слухаючи музику в навушниках. А можна — у компанії. Головне робити це не вночі, а тільки тоді, коли дозволено законом.

Зіграйте у хованки

Для цієї гри потрібно двоє або більше гравців. Знайдіть собі пов’язки на очі.

Тут у пригоді стануть різні шарфи, косинки тощо.

Особливо цікаво грати у хованки тоді, коли це дозволяє площа будинку або квартири. Головне — не соромся і дай собі змогу відпочити.

Чим зайнятися, коли немає світла: подумай над своїм життям

Якщо ти довго відкладаєш важливі для себе рішення на потім, то цей час настав.

Коли, як не зараз, думати над тим, як і що робити зі своїм життям.

Багато людей використовують для рефлексій записники та блокноти, ведуть щоденник, в якому розписують ледь не все: від емоційного стану в цю хвилину до цілей на наступний місяць.

Можливо, тобі буде цікаво, що роблять українці, коли вимикають світло, та чи звикли до життя за графіком відключень.

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