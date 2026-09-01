Тарифы на коммуналку с 1 сентября 2026: подорожают ли свет, газ, вода и отопление

С 1 сентября 2026 года резкого подорожания основных коммунальных услуг не будет.

Разбираемся, сколько придется платить за свет, газ, воду и другие коммунальные услуги в первый месяц осени.

Тариф с 1 сентября 2026 года на электроэнергию

В сентябре 2026 года украинцы будут платить 4,32 гривны за 1 кВт·ч. Правительство продлило действие фиксированного тарифа до 31 октября 2026 года, поэтому именно с 1 сентября цена не меняется.

Для домов с электроотоплением, а также некоторых негазифицированных домов действует отдельный льготный тариф: с 1 октября до 30 апреля при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц предусмотрена цена 2,64 грн/кВт·ч, а свыше этого объема — 4,32 грн. В сентябре эта сезонная льгота еще не применяется.

Если установлен двухзонный счетчик, электроэнергия в ночное время — с 23:00 до 07:00 — оплачивается по тарифу 50% от стандартного, то есть 2,16 грн/кВт·ч. Днем действует обычная цена — 4,32 грн/кВт·ч.

Важно: решение о тарифе 4,32 грн пока действует до 31 октября, поэтому вопрос цены с ноября потребует отдельного решения правительства.

Тариф на газ с 1 сентября 2026 года

Для клиентов Нафтогаза в сентябре цена на газ также не повысится. Тарифный план «Фиксированный» составляет 7,96 гривны за 1 м³ с НДС и действует с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027 года. То есть осенью 2026 года стоимость газа по этому тарифу останется неизменной.

При этом в платежке есть еще отдельная плата за распределение газа. Ее размер зависит от оператора газораспределительной сети и региона. НКРЭКУ опубликовала отдельные тарифы для бытовых потребителей на 2026 год.

Тариф на воду с 1 сентября 2026 года

В отличие от газа и электроэнергии, единого общенационального тарифа на воду нет. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения устанавливается для конкретных предприятий.

НКРЭКУ публикует для них отдельные расценки. Поэтому в каждом городе нужно смотреть тариф своего водоканала.

В Киеве с 1 сентября 2026 года тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение остаются на уровне, который действовал по состоянию на 24 февраля 2022 года.

централизованное водоснабжение — 16,164 грн/м³ с НДС;

централизованное водоотведение — 14,220 грн/м³ с НДС;

вместе — 30,384 грн за 1 м³ использованной воды.

Отдельно оплачивается абонентская плата: 47,19 грн с НДС за водоснабжение и 47,19 грн за водоотведение, то есть вместе 94,38 грн в месяц, если начисляются обе услуги.

Киевводоканал в 2026 году уже подал расчеты для пересмотра тарифов. Предприятие объясняет необходимость повышения цен ростом расходов на электроэнергию, газ и ремонт.

Но это пока не означает, что цены на воду для населения с 1 сентября вырастут — действующим остается тариф 2022 года.

Тарифы на отопление и горячую воду

Здесь действует ограничение. Закон №2479-IX устанавливает мораторий на повышение цен и тарифов на природный газ и в сфере теплоснабжения во время военного положения.

То есть с 1 сентября 2026 года автоматического общего повышения тарифов на отопление и горячую воду украинцам ожидать не стоит. Однако конкретная сумма в платежке будет зависеть от объема потребления и местного предприятия.

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