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Тарифы на коммуналку с 1 сентября 2026: подорожают ли свет, газ, вода и отопление

Ольга Петухова, редактор сайта 01 сентября 2026, 14:00 3 мин.
коммунальные тарифы с 1 сентября 2026
Фото Pexels

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