Дородовые выплаты 2026: что изменилось, какие суммы и как их получить

В Украине помощь в связи с беременностью и родами начисляется по-разному в зависимости от того, является ли женщина застрахованной в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Дородовые выплаты в 2026 для застрахованных женщин

Застрахованными считаются женщины, за которых уплачиваются страховые взносы: это наемные работницы, ФОПы и другие лица, которые официально работают и имеют страховой стаж.

Для них помощь является компенсацией утраченного заработка на период декретного отпуска.

Она назначается на основании листка нетрудоспособности, который формируется на основании медицинского заключения о беременности и родах.

Общая продолжительность выплат охватывает 70 календарных дней до родов и 56 после них, а в случае осложненных родов или рождения двух и более детей послеродовая часть увеличивается до 70 дней.

Для женщин, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (1–3 категории), предусмотрен более длительный период — 180 дней в целом.

Размер помощи для застрахованных женщин составляет 100% их средней заработной платы или дохода, и он не зависит от страхового стажа.

Важно, что берется именно тот доход, с которого фактически уплачивались взносы. В то же время существуют ограничения: ежемесячная сумма не может превышать максимальную базу начисления единого социального взноса и не может быть меньше, чем рассчитанная из минимальной заработной платы.

То есть государство гарантирует минимальный уровень выплаты даже при невысоких доходах.

Выплата осуществляется через работодателя: он подает заявление-расчет в Пенсионный фонд, после чего средства либо включаются в ближайшую зарплатную выплату, либо перечисляются сразу после их поступления от фонда.

Размер дородовых выплат 2026 для незастрахованных женщин

Незастрахованные женщины — это те, за которых не уплачиваются страховые взносы. К такой категории относятся, в частности, безработные, студентки, домохозяйки, а также несовершеннолетние.

Они не имеют заработка, из которого можно рассчитать страховую выплату, поэтому помощь для них устанавливается в фиксированном размере государством.

В 2026 году такая помощь составляет 7000 гривен в месяц.

Основанием для ее назначения является медицинское заключение о временной нетрудоспособности по категории “беременность и роды”.

Как и в случае с застрахованными, продолжительность выплат аналогична — стандартно 70 дней до родов и 56 после, с возможными продлениями в отдельных ситуациях.

Выплата незастрахованным женщинам осуществляется непосредственно Пенсионным фондом Украины.

Средства перечисляются на специальный банковский счет, указанный в заявлении.

То есть вся разница заключается в том, что застрахованные женщины получают дородовые выплаты, привязанные к их доходу, а незастрахованные — фиксированную государственную помощь.

Источник информации: Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: выплаты матери-одиночке в 2026 — размер и необходимые документы для получения помощи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!