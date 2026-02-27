Выплаты матери-одиночке в 2026: размер и необходимые документы для получения помощи

Система социальной поддержки в Украине претерпела существенные трансформации, направленные на цифровизацию и адресность выплат. Для тысяч женщин, самостоятельно воспитывающих детей, государственная помощь остается критически важным ресурсом.

В этом году механизм начислений стал более гибким благодаря внедрению базовой социальной помощи, объединившей несколько старых видов выплат и обновлению прожиточного минимума. Читай в материале, которые предусмотрены выплаты матери-одиночке в 2026 году и каков размер этого пособия.

Выплаты матери-одиночке в 2026: необходимые документы

Право на выплаты имеют одинокие матери или родители (не состоящие в браке), а также одинокие усыновители. Ключевым условием является отсутствие записи об отце в свидетельстве о рождении ребенка или его внесении со слов матери. Также помощь назначается в случае смерти родителя, если семья не получает пенсию в связи с потерей кормильца.

Для оформления понадобятся:

заявление установленной формы (ПКМУ 765);

право о доходах и имущественном положении лиц, обратившихся за назначением отдельных видов социальной помощи (ПКМУ 765);

справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственных реестрах;

выданный компетентным органом иностранного государства документ о рождении, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии легализации такого документа в установленном законодательством порядке;

свидетельство о рождении ребенка;

копия решения об усыновлении (для усыновителей).

Подать документы можно как физически (через ЦНАП или сервисные центры Пенсионного фонда), так и дистанционно через портал или приложение Действие, а также вебпортал электронных услуг ПФУ.

Выплаты матери-одиночке в 2026: размеры пособий

Сумма пособия на ребенка одинокой матери рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

В 2026 году установлены следующие максимальные пределы выплат (если доход семьи нулевой):

2 817 грн — на детей младше 6 лет;

3 512 грн — на детей от 6 до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится на дневной форме).

Например, если мать воспитывает 3-летнего ребенка и его средний доход на человека составляет 2 000 грн, размер пособия будет составлять 817 грн (2817 – 2000). Если же доход на человека превышает прожиточный минимум, специальная выплата на ребенка может быть нулевой, однако семья все равно может претендовать на другие виды поддержки.

Важнейшим новшеством стала базовая социальная помощь. Она создана для поддержки малоимущих семей по новой формуле. Теперь расчет базируется на фиксированной сумме — 4 500 грн на первого члена семьи и каждого ребенка.

Для матери с одним ребенком суммарная базовая величина составляет 9000 грн. Если реальный заработок семьи составляет 5000 грн, то сумма базовой помощи составит 4000 грн. Это позволяет одиноким матерям получать гораздо большую поддержку, чем по старой системе, особенно если их собственный доход минимальный.

На сколько назначаются выплаты матери-одиночке в 2026 году

Помощь назначается на 6 календарных месяцев, после чего следует обновлять декларацию о доходах. Деньги выплачиваются на каждого ребенка по отдельности.

Важно знать, что если мать-одиночка зарегистрирует брак, она сохраняет право на выплаты на детей, рожденных до брака, при условии, что новый мужчина их не усыновил. Выплаты прекращаются только при нахождении ребенка на полном государственном содержании.

Раньше мы писали о выплатах детям ВПЛ в 2026 — читай в материале, какая сумма этих выплат и когда они начнут начисляться.

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