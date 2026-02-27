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Выплаты матери-одиночке в 2026: размер и необходимые документы для получения помощи

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 февраля 2026, 14:00 3 мин.
выплаты матери одиночке 2026
Фото Depositphotos

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