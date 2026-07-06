Пакунок школяра 2026: как родителям получить 5000 грн от государства

Программу Пакунок школяра, которая была запущена в 2025 году для поддержки семей будущих первоклассников, продлят и на 2026 год.

Благодаря ей родители смогут получить помощь на подготовку ребенка к школе.

Пакунок школяра: что известно о выплате

Выплата предназначена для покрытия расходов на приобретение школьных принадлежностей, необходимых книг, одежды и обуви. Деньги будут предоставляться исключительно в безналичной форме — расчет будет осуществляться банковской картой, что гарантирует целевое использование.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, что помощь будет начисляться автоматически после того как ребёнка зачислят в школу. Родители получат уведомление в приложении Дія и подтвердят заявку.

После этого средства поступят на специальную виртуальную карту. Речь о сервисе Дія.Картка. Раньше мы подробнее рассказывали, как ее получить.

— Если семья не пользуется Дією, она сможет обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Там можно будет подать заявление и указать реквизиты счета, на который должны поступить средства, — объяснила Жолнович.

Как оформить Пакунок школяра через Пенсионный фонд Украины

Что нужно сделать, чтобы получить средства? Алгоритм действий простой, нужно:

Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление на получение единовременной помощи «Пакет школьника».

Предоставить документы: паспорт или ID-карту; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); документ, подтверждающий зачисление ребенка в первый класс (если информация отсутствует в электронных реестрах); при необходимости — документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

После проверки данных Пенсионный фонд принимает решение о назначении выплаты.

Министр также уточнила, что школы самостоятельно передают списки зачисленных детей, поэтому дополнительно подтверждать это не нужно.

Как оформить Пакунок школяра через Дію

Через приложение Дія — автоматическое начисление после зачисления ребёнка в школу. Приходит уведомление, подтверждаете — и деньги поступают на виртуальную карту.

Потратить деньги можно будет только в магазинах, которые продают детские товары — как офлайн, так и онлайн. Оплата — только безналичная.

Выплата не влияет на субсидии и другие социальные пособия.

Оформить заявление на получение выплаты нужно до 1 ноября 2026 года. Деньги можно будет тратить исключительно на школьные товары — одежду, обувь, канцтовары и учебники.

В магазинах эти товары имеют специальные коды — так называемые детские КВЭДы (классификаторы видов экономической деятельности). Только в магазинах с такими кодами можно будет оплатить покупку картой.

— Все будет работать по четким кодам — как в кассах, так и в онлайн-магазинах. Бизнес получит список разрешенных направлений, и мы уверены, что все желающие подключатся, — добавила Оксана Жолкович.

Если родители раньше получали выплаты в рамках государственных программ єПідтримка, Національний Кешбек, Зимова єПідтримка, Пакунок малюка и других, то открывать специальный счет не нужно.

Однако, если активного специального счета нет, его можно открыть после обращения в один из уполномоченных банков для его открытия (по стандарту IBAN).

Средства с помощью пакета можно использовать в течение 180 календарных дней с момента зачисления на специальный счет.

Почему в Дії нет выплаты Пакунка школяра

Одна из проблем, с которой сталкиваются родители — в приложении Дія нет Пакунка школяра. Тогда вам необходимо обновить приложение, и оно предложит перейти для оформления выплаты.

Также часто родители школьников видят следующее сообщение: Пакунок школяра — Услуга недоступна.

Это означает, что учебное заведение еще не внесло данные в единый реестр АИКОМ-2, или данные были внесены с ошибкой. В любом случае необходимо обратиться в школу/лицей для уточнения информации, почему нет Пакунка школяра.

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