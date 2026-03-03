Как зарегистрировать ребенка в школу онлайн: пошаговая инструкция

Подготовка к началу обучения — ответственный этап для каждой семьи. Современная цифровизация в Украине позволяет родителям избежать лишней бюрократии и очередей. На сегодняшний день электронная регистрация в школу стала основным инструментом для подачи заявлений, что особенно удобно для тех, кто находится в другом городе или за границей.

Рассказываем подробно, как зарегистрировать ребёнка в школу онлайн и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Что нужно для электронной регистрации в школу: пошаговый алгоритм

Процедура проходит на официальном портале Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования. Для успешного завершения процесса тебе понадобится всего 15 минут свободного времени и доступ к интернету.

Итак, чтобы зарегистрировать ребёнка в 1 класс онлайн, сначала нужно:

Создай учетную запись с помощью Email и пароля. Обязательно подтверди регистрацию через письмо, которое придёт на твою почту;

Найди нужную школу на интерактивной карте или через поисковый список вашего города. На странице выбранного учреждения нажми Записать;

В Кабинете родителей заполни анкету с вашими персональными данными и создай отдельную карточку ребенка;

Выбери номер класса и учебный год, после чего прикрепи необходимые файлы.

Какие документы нужны для электронной регистрации в школу

Важно подготовить все бумаги заранее, поскольку система потребует загрузки качественных скан-копий или чётких фотографий.

Итак, какие документы нужны для электронной регистрации в школу:

Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал или нотариально заверенная копия);

Медицинская справка по форме № 086-1/о (оригинал);

Документ, подтверждающий место проживания (если ты претендуешь на зачисление по территориальному принципу).

Выяснив, что нужно для электронной регистрации в школу, ты сможешь быстро заполнить все поля анкеты и отправить запрос на рассмотрение администрации.

Статус твоего заявления ты сможешь отслеживать непосредственно в кабинете, а окончательное подтверждение о зачислении придет на твою электронную почту.

