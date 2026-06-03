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НМТ-2027: в Раде предлагают уменьшить количество предметов теста до трех

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 июня 2026, 13:00 2 мин.
нмт 2027
Фото Pexels

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