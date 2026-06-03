НМТ-2027: в Раде предлагают уменьшить количество предметов теста до трех

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный законопроект №15254-1, который предлагает существенно изменить формат проведения национального мультипредметного теста (НМТ) для абитуриентов в 2027 году.

Авторы предлагают отказаться от правительственной модели тестирования и ввести в период действия военного положения сбалансированную трехпредметную формулу вступления.

Согласно тексту проекта, обязательными для всех без исключения поступающих должны остаться только два ключевых предмета — украинский язык и история Украины, тогда как третий предмет абитуриент сможет выбрать самостоятельно из других дисциплин, ориентируясь на требования желаемой специальности.

НМТ-2027: в Раде предлагают отменить обязательную составление математики

Главным новшеством законопроекта является выведение математики из перечня обязательных дисциплин НМТ и предоставление ей статуса предмета по выбору выпускника.

Юлия Гришина, однако из авторов, объяснила, что хотя для государства и остается приоритетом поддержка технических, инженерных и естественных специальностей, обязательство составлять математику для поступления на любую гуманитарную или творческую профессию не решает проблему низкой популярности точных наук, а лишь искусственно усложняет условия поступления для детей.

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Вместо административного принуждения, она призвала Министерство образования и науки Украины внедрять комплексные стратегические стимулы для мотивации молодежи.

Среди таких шагов предлагается:

существенно увеличить математический весовой коэффициент при расчете конкурсного балла на инженерные факультеты,

увеличить размер стипендий для студентов технических направлений,

расширить для них объемы государственного заказа и грантового обеспечения,

а также запустить программы профессиональной стажировки с возможностью официального заработка уже с третьего или четвертого курсов университетов.

Эта законодательная инициатива стала ответом на правительственный законопроект №15254, ранее внесший в парламент Кабинет министров Украины с целью нормирования условий предстоящей вступительной кампании и официальной отмены государственной итоговой аттестации (ГНА) в 2027 году.

Правительственный вариант документа предполагает сохранение четырехпредметной модели экзамена, аналогичной функционирующей сейчас.

В настоящее время оба законопроекта находятся на рассмотрении депутатского корпуса, которому придется определить окончательную концепцию проведения НМТ-2027.

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