Когда будут результаты НМТ-2026: даты обнародования результатов тестирования

Сразу после завершения написания национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году все участники и участники хотят как можно быстрее узнать свои окончательные баллы по сдаче экзамена.

Когда будут результаты НМТ-2026 и дать объявление баллов за составленное тестирование.

Когда придут результаты НМТ-2026: точные даты

Сразу после завершения НМТ-2026, на экранах компьютеров во временных экзаменационных центрах абитуриенты увидят количество набранных тестовых баллов.

Это поможет выпускникам сориентироваться в успешности прохождения испытания еще до официального обнародования результатов.

Однако официальное и окончательное размещение сертифицированных результатов НМТ-2026 состоится на персональных кабинетах участников и участниц УЦОКО:

для выпускников, сдавших экзамен во время основных сессий, данные загрузят до 3 июля,

а для тех, кто проходил тестирование в дополнительные сессии, — до 29 июля 2026 года.

После этого в кабинетах откроется функция генерации и загрузки Информационной карты участника НМТ, являющейся обязательным документом для формирования пакета поступающего в университеты.

В случае, если абитуриент планирует поступать в зарубежные образовательные учреждения, он имеет право запросить бумажную выписку из сведений результатов НМТ. Эта справка скрепляется живой подписью директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и гербовой печатью учреждения.

Заказать услугу можно бесплатно через специальный электронный сервис на официальном вебсайте Центра.

Для участия в конкурсном отборе в университеты будут использовать результаты по каждому учебному предмету, которые обязательно переводятся в общегосударственную сертификационную шкалу от 100 до 200 баллов.

Чтобы преодолеть установленный порог и получить право на перевод, участнику необходимо набрать не менее 15% максимального количества тестовых баллов по выбранному предмету, а для обязательных блоков по украинскому языку и истории Украины действует дополнительное требование — нужно набрать не менее 15% плюс один дополнительный тестовый балл.

