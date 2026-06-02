Тарифы на свет с 1 июня 2026: сколько будет стоить киловатт и будет ли повышение

Вопрос стоимости коммунальных услуг остается одним из наиболее чувствительных для украинских семей. С приближением лета многих интересовало, готовит ли Правительство очередное подорожание ресурсов.

Однако есть успокаивающие новости: цены на свет с 1 июня 2026 года останутся без изменений. Бытовые потребители и в дальнейшем будут рассчитываться за электроэнергию по фиксированной ставке, которая была установлена ранее.

Цены на свет с 1 июня 2026 года: официальное решение Правительства

Согласно действующему постановлению Кабинета министров, нынешний уровень цен зафиксирован на длительный период. Тарифы на свет с 1 июня 2026 года расти не будут, поскольку мораторий на повышение (или зафиксированная цена) будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Это означает, что в течение всего летнего периода и начала следующей осени стоимость киловатта будет оставаться стабильной.

Базовая ставка составляет 4,32 грн за кВт-ч. Эта цена является единой для всех бытовых потребителей, независимо от объема использования. Итоговая сумма в квитанции будет зависеть только от показателей твоего счетчика.

Стоит заметить, что льготный тариф для тех, кто имеет электроотопление, в июне действовать не будет. Поскольку отопительный сезон закончился еще в апреле, владельцы электрокотлов также перешли на общую цену 4,32 грн за кВт-ч. Специальная цена 2,64 грн (при условии потребления до 2000 кВт-ч в месяц) вернется только с 1 октября.

Читать по теме Цена на электроэнергию 2026: до 31 октября тариф на свет не изменится Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа.

Тарифы на электроэнергию день-ночь: какие цены

Хотя базовая цена остается постоянной, у украинцев есть реальная возможность сэкономить почти половину расходов. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик. В таком случае тарифы на электроэнергию с 1 июня 2026 года в ночное время будут значительно ниже.

В период с 23:00 до 07:00 действует ночной коэффициент, при котором стоимость света составляет всего 2,16 грн за кВт-ч. Это идеальное время для работы стиральных машин, бойлеров и другой мощной техники. Чтобы перейти на такой тариф, нужно обратиться к своему оператору системы распределения и заменить старое устройство учета на сертифицированный многозонный счетчик.

Для тех, кто использует трехзонный учет, цены на электроэнергию будут распределяться в зависимости от времени суток на три разных периода. Дороже всего свет будет стоить в пиковые часы (утро и вечер) — 6,48 грн за кВт-ч. В полупиковый период (день) будет действовать стандартный тариф 4,32 грн. А вот ночью цена будет самой низкой — 1,73 грн за кВт-ч. Такой вариант обычно выбирают те, кто потребляет большое количество энергии именно в ночное время.

Несмотря на стабильный тариф за киловатт света, определенные категории граждан могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Речь идет о многодетных семьях, детских домах семейного типа и других социально уязвимых группах, для которых предусмотрены частичные скидки или субсидии. Эти льготы продолжают действовать автоматически, если финансовое состояние семьи не изменилось.

На сегодняшний день Правительство подчеркивает, что никаких планов по повышению тарифов в ближайшее время нет. Энергосистема работает в текущем режиме, и стабильность цен является приоритетом для обеспечения социальной защиты населения.

Ранее мы писали, кому пересчитали субсидию с 1 мая 2026 — читай в материале, для кого этот процесс прошел автоматически.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!