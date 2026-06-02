Выплаты ВПЛ с 1 июня 2026: кто может получить социальную помощь и какую сумму

В Украине с 1 июня 2026 вступают в силу обновления в порядке начисления и выплаты ежемесячного государственного пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Была расширена действующая программа поддержки, позволив большему количеству переселенцев претендовать на финансовые средства — подробности читай в материале.

Выплаты ВПЛ с 1 июня: что изменилось и для кого

Сами размеры ежемесячного пособия остаются неизменными: 2 000 гривен выплачивают взрослым, а 3 000 гривен — детям и людям с инвалидностью.

Основные изменения коснутся нескольких категорий переселенцев, для которых правительство дифференцировало условия предоставления денежной помощи:

Дети ВПЛ в возрасте до 6 лет: с 1 июня 2026 года для этой возрастной группы полностью отменен учет совокупного дохода родителей. Малыш будет получать ежемесячные 3 000 гривен автоматически, если семья в целом отвечает общим имущественным критериям государственной программы.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет: для них начисление помощи одобряется в двух случаях — если ребенок непосредственно проживает на территориях ведения активных боевых действий или если он переехал в безопасные регионы Украины, но продолжает обучение в местных учебных заведениях.

Пенсионеры и лица с инвалидностью: переселенцы, которым раньше заблокировали или прекратили выплаты из-за превышения лимита заработка, теперь имеют законное право на пересмотр решений. Правительство обновило предельный уровень дохода, который теперь составляет 10 380 гривен на одного человека. Если текущий доход неперемещенного нетрудоспособного гражданина меньше этой суммы, выплаты возобновляются.

Для наиболее уязвимых и социально незащищенных групп ВПЛ общий лимит получения денежной помощи от государства был продлен с 24 до 30 месяцев, что гарантирует им дополнительные полгода финансовой стабильности.

Как подать документы на выплаты ВПЛ 2026

Кроме изменения критериев, государство реформировало и сам процессуальный механизм подачи документов, переведя администрирование заявлений в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Граждане могут самостоятельно выбрать один из четырех официальных и абсолютно равнозначных каналов обращения:

обратиться лично в ближайший сервисный центр ПФУ,

представить документы через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП),

воспользоваться уполномоченным лицом исполнительного органа местного совета

или отправить заполненное физическое заявление по почте в адрес профильного регионального управления ПФУ.

Для тех граждан, которые еще не имеют официального статуса переселенца, предусмотрена возможность первоначального оформления справки ВПЛ в режиме онлайн через государственный портал или мобильное приложение Действие посредством цифровой подписи.

После верификации статуса в Действии, электронное заявление на назначение самих выплат можно дистанционно направить через веб-портал Пенсионного фонда.

Выплаты ВПЛ с 1 июня 2026 г.: кто может рассчитывать на социальную помощь

В то же время, финансовая помощь в 2026 году предоставляется на основе строгого имущественного мониторинга. Получить средства смогут только те семьи ВПЛ, которые за последние три месяца перед обращением безоговорочно соответствовали установленным антикризисным критериям.

В частности, среднемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать отметку в 10380 гривен. Государственную помощь не назначат, если кто-либо из членов семьи за последние три месяца совершал покупку иностранной валюты, покупал транспортные средства или недвижимое имущество на сумму, превышающую 100 тысяч гривен.

Под ограничения также попадают лица, владеющие денежными депозитами в банках, облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или банковскими драгоценными металлами на сумму более 100 тысяч гривен.

Дополнительно право на помощь теряют переселенцы, которые параллельно получают государственную субсидию на аренду жилья, имеют официальный доход от сдачи собственной недвижимости в аренду, находятся на полном государственном содержании или отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы.

Раньше мы писали, почему задерживают социальные выплаты в 2026 — читай в материале, какие причины отсутствия средств.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!