Зарплаты в Украине до 170 тысяч: названы ТОП самых оплачиваемых профессий 2026 года

Государственная служба занятости за последние четыре месяца обработала колоссальный объем информации, собрав на Едином портале вакансий почти 180 тысяч предложений работы. Диапазон зарплат поражает своей амплитудой, ведь наряду с минимальными выплатами существуют вакансии с доходом в 170 тысяч гривен по пяти тысячам различных профессий.

Хотя боевые должности остаются наиболее оплачиваемыми из-за понятных рисков, гражданский сектор также демонстрирует готовность платить большие деньги за дефицитные знания и специфические навыки.

Кибербезопасность и госуправление: с чего начинается топ самых высокооплачиваемых вакансий

Десятое место в рейтинге наиболее прибыльных гражданских профессий сейчас занимает аналитик по оценке уязвимостей. Этот специалист по кибербезопасности в среднем получает 55 тысяч гривен за постоянный поиск слабых мест в ИТ-инфраструктуре компаний. Такую же сумму предлагают и начальникам складского хозяйства, которые замыкают девятую строчку рейтинга благодаря ответственности за организацию хранения и учета товаров.

На восьмом месте оказались управленцы государственного аппарата, в частности заместители директоров департаментов, чье среднее вознаграждение за работу в центральных органах власти достигает 70 с половиной тысяч гривен.

Юридические услуги и ИТ-сектор: золотая середина зарплатного рейтинга

Седьмая позиция в списке высокооплачиваемых вакансий принадлежит арбитражным управляющим, которые занимаются имуществом должников и санациями за 80 тысяч гривен в месяц. Немного больше, почти 97 тысяч, получают опытные специалисты по разработке компьютерных программ, которые оказались на шестом месте. Пятерку лидеров открывают технические руководители производственных подразделений, чья управленческая деятельность оценивается в 105 тысяч гривен ежемесячно.

Высота и стратегическое производство: профессии с доходом более 100 тысяч гривен

На четвертой строчке расположились профессионалы по разработке и тестированию программного обеспечения с доходом в 110 тысяч гривен, которые отвечают за качество продуктов перед их выходом на рынок. Тройку лидеров открывает вышкоэлектромонтажник.

Эта тяжелая и опасная работа на высотных конструкциях и линиях электропередач приносит специалистам 125 тысяч гривен. Аналогичную сумму получают и директора по производству, которые занимают почетное второе место благодаря тотальному контролю над всеми циклами создания промышленной продукции.

Абсолютный рекордсмен рынка труда: за что платят 170 тысяч в месяц

Самую же большую зарплату на гражданском рынке труда сегодня предлагают операторам радиочастотного контроля. Эта редкая специальность уверенно возглавляет рейтинг с невероятным показателем в 170 тысяч гривен, так как именно эти люди обеспечивают порядок в радиоэфире и выявляют незаконные источники излучения. Это технический специалист, который проводит мониторинг использования радиочастотного спектра и измеряет параметры излучений, что критически важно в современных условиях.

Кроме перечисленных лидеров, стабильно высокие доходы имеют инженеры по внедрению новой техники, электросварщики, плавильщики и монтажники сложного оборудования. Также высокую планку держат техник-технолог по производству жиров и резчик бетонных изделий. Это свидетельствует о том, что реальный сектор экономики остро нуждается в квалифицированных рабочих руках и готов конкурировать за них с офисными направлениями.

Аутсайдеры рынка труда: где сегодня предлагают самые низкие зарплаты

В то же время у рынка труда есть и своя обратная сторона, где меньше всего сегодня предлагают фотографам и операторам звукового или проекционного оборудования в кинотеатрах. Речь идет о работниках, которые отвечают за сопровождение мероприятий и показ изображений, где уровень оплаты остается приближенным к минимальным показателям.

Общая ситуация на рынке труда четко показывает, что современная Украина больше всего ценит технические мозги, управленческий талант и квалифицированные рабочие руки, способные работать в сложных технологических условиях.

