Какие профессии будут актуальны в течение следующих 5 лет — перечень от Дії

Национальное агентство квалификаций обнародовало список по 30 профессиям, которые будут оставаться нужными в Украине до 2030 года. Прогноз основан на исследовании влияния технологий, экологических вызовов и пандемии на рынок труда, где акцент делается на сочетании технических навыков с определенными компетенциями.

Статья на портале Бизнес-форум от Дии подчеркивает, что классические специальности не исчезают, а трансформируются под влиянием цифровизации и автоматизации. Читай в материале, какие это профессии.

Список профессий, необходимых в будущем

Исследование анализирует ключевые тренды: рост роли искусственного интеллекта, дополненной реальности, обширных данных и экологических инициатив. Работодатели ищут специалистов, способных адаптироваться к онлайн-процессам, защищать данные и внедрять инновации.

Программирование и разработка

разработчик программного обеспечения: анализирует потребности, пишет код и обслуживает цифровые продукты, спрос на которые постоянно растет.

Специалист по цифровому маркетингу: развивает онлайн-стратегии продаж с использованием новых инструментов.

Аналитик Big Data: обрабатывает большие массивы данных для оптимизации бизнеса, например, анализируя поведение пользователей.

Разработчик смарт-устройств: создает умные гаджеты, такие как очки или медицинские приборы, революционизирующие отрасль.

Веб-разработчик: проектирует и управляет веб-сайтами с помощью языков программирования.

Специалист по кибербезопасности: защищает данные от кибератак, например после инцидентов вроде хакерских вмешательств в энергосистемы.

Аналитик квантового машинного обучения: разрабатывает алгоритмы для быстрых систем, учитывая технологический прогресс.

Образование и самосовершенствование

Онлайн-учитель: проводит виртуальные уроки и тренинги, расширяя доступ к образованию после пандемии.

Коуч-тренер: помогает развивать навыки в различных областях, например, такие как креативность или управление финансами.

Фитнес-тренер: поддерживает физическую форму в условиях сидящего образа жизни.

Имидж-консультант: формирует внешний вид и публичный образ.

Психотерапевт: оказывает поддержку при стрессах.

Дизайн и создание контента

Разработчик интернет-контента: находит целевую аудиторию в соцсетях и общается с ней.

UX-дизайнер: создает пользовательский опыт для удобного использования сервисов.

3D-архитектор и инженер: проектирует пространства в трехмерном формате, сочетая инженерию с урбанистикой.

Аналитик социальных сетей: разрабатывает стратегии для новых платформ на основе анализа контента.

Маркетинг и продажи

Менеджер сообщества: собирает отзывы для улучшения бизнеса и взаимодействия с клиентами.

Финансовый менеджер: оптимизирует ресурсы для максимальной эффективности.

Профессионал в работе с клиентами: помогает в онлайн-процессах для повышения удовлетворенности.

Внутренний торговый представитель: убеждает клиентов воспользоваться услугами.

Специалист по электронной коммерции: помогает онлайн-магазинам конкурировать с помощью инноваций.

Менеджер по инновациям: внедряет новые технологии для конкурентного преимущества.

Специалист по повышению квалификации персонала: развивает сильные стороны работников.

Менеджер платного трафика: управляет рекламой в Google Ads и Facebook Ads, занимается таргетингом.

Экология

Инженер-эколог: решает проблемы окружающей среды, которые остаются и останутся актуальными.

Менеджер по утилизации отходов: находит решение для эффективной переработки мусора.

Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике: разрабатывает экологические альтернативы традиционным ресурсам.

Медицина и уход

Инженер больницы: применяет новые технологии в медицинских учреждениях.

Персональный онлайн-смотритель: помогает пожилым людям через сеть, решая проблему изоляции.

Инженер-генетик: анализирует наследственные болезни для их раннего выявления.

Некоторые профессии уже реальны, но другие остаются футуристическими, но все они отражают трансформацию рынка под влиянием глобальных изменений.

