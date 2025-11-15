Революция рабочей недели: почему четыре рабочих дня лучше пяти

В 2025 году несколько стран проводят эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, направленные на повышение производительности, гибкости и благосостояния работников.

По данным Newsweek, среди этих стран — Япония, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Португалия. Эти проекты базируются на предыдущих успехах и могут стать моделью глобальных изменений в трудовых практиках.

Исследования показывают, что сокращенная неделя уменьшает стресс, выгорание и тревогу, повышает удовлетворенность работой и производительность без потери доходов компаний. Читай в материале причины введения такого графика и как это может повлиять на людей.

Переход на 4-дневную рабочую неделю: пилотные проекты в странах мира

Япония: Четырехдневная неделя для гибкости и борьбы с демографическим кризисом

С апреля 2025 года правительство Токио ввело четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих по модели 100:80:100 — 100% производительности за 80% рабочего времени с той же зарплатой.

Инициатива направлена ​​на женщин, чтобы облегчить сочетание карьеры с материнством и противодействовать кризису рождаемости. Ожидается, что это повысит гибкость и привлекательность работы в госсекторе.

ОАЭ: проект в Дубае для госслужащих

В Дубае с начала июля по середину сентября 2025 года состоялся пилотный проект Наше гибкое лето для государственных работников. В исследовании участников было разделено на две группы: одна работала восемь часов с понедельника по четверг, другая семь часов с понедельника по четверг и четыре с половиной часа в пятницу.

Португалия: Пилотный проект на Азорских островах с потенциалом для частного сектора

В автономном регионе Азоры Португалии стартует государственный пилот для публичного сектора, координированный исследовательницей Ритой Фонтиньей. Проект будет изучать влияние на производительность и планирует расширение на частные компании. Ожидается, что это повысит гибкость и привлечет данные для сравнения секторов, способствуя всеобщему благосостоянию работников.

Четырехдневная рабочая неделя более результативна: другие исследования

Недавнее обширное исследование с участием почти 3000 работников из 141 организации в шести странах показало рост удовлетворенности работой и улучшение психического и физического здоровья без значительных потерь производительности.

Подобные испытания в Великобритании подтвердили улучшение благосостояния без падения доходов. В большинстве компаний политику четырехдневной недели сохранили после теста.

Пример B Lab U.S. & Canada, перешедшая на такой график в 2023 году, демонстрирует количественные и качественные преимущества: 93% работников отметили лучший баланс жизни и уменьшение выгорания, 73% – более сильное чувство автономии. Производительность выросла благодаря лучшей приоритизации, уменьшению встреч и фокуса на ключевых задачах без потери результатов.

