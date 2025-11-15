Революція робочого тижня: чому чотири робочих дні краще, ніж п’ять

У 2025 році кілька країн проводять експерименти з чотириденним робочим тижнем, спрямовані на підвищення продуктивності, гнучкості та добробуту працівників.

За даними Newsweek, серед цих країн — Японія, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Португалія. Ці проекти базуються на попередніх успіхах і можуть стати моделлю для глобальних змін у трудових практиках.

Дослідження показують, що скорочений тиждень зменшує стрес, вигорання та тривогу, підвищує задоволеність роботою та продуктивність, без втрати доходів компаній. Читай у матеріалі причини введення такого графіка роботи та як це може повпливати на людей.

Перехід на 4-денний робочий тиждень: пілотні проекти у країнах світу

Японія: Чотириденний тиждень для гнучкості та боротьби з демографічною кризою

З квітня 2025 року уряд Токіо запровадив чотириденний робочий тиждень для державних службовців за моделлю 100:80:100 — 100% продуктивності за 80% робочого часу з тією ж зарплатою.

Ініціатива спрямована на жінок, аби полегшити поєднання кар’єри з материнством і протидіяти кризі народжуваності. Очікується, що це підвищить гнучкість і привабливість роботи в держсекторі.

ОАЕ: проект у Дубаї для держслужбовців

У Дубаї з початку липня до середини вересня 2025 року відбувся пілотний проект Наше гнучке літо для державних працівників. У дослідженні учасників було поділено на дві групи: одна працювала вісім годин з понеділка по четвер, інша — сім годин з понеділка по четвер і чотири з половиною години в п’ятницю.

Читати на тему Тарифна сітка 2026: на скільки зростуть оклади наступного року Тарифна сітка на 2026 рік готова до взяття до уваги та розрахунків

Португалія: Пілотний проект на Азорських островах з потенціалом для приватного сектору

У автономному регіоні Азори Португалії стартує державний пілот для публічного сектору, координований дослідницею Рітою Фонтіньєю. Проект вивчатиме вплив на продуктивність і планує розширення на приватні компанії. Очікується, що це підвищить гнучкість і залучить дані для порівняння секторів, сприяючи загальному добробуту працівників.

Чотириденний робочий тиждень більш результативний: інші дослідження

Нещодавнє велике дослідження за участю майже 3000 працівників з 141 організації в шести країнах показало зростання задоволеності роботою та покращення психічного й фізичного здоров’я без значних втрат продуктивності.

Подібне випробування у Великобританії підтвердило покращення добробуту без падіння доходів. У більшості компаній політику чотириденного тижня зберегли після тесту.

Приклад B Lab U.S. & Canada, яка перейшла на такий графік у 2023 році, демонструє кількісні та якісні переваги: 93% працівників відзначили кращий баланс життя та зменшення вигорання, 73% – сильніше відчуття автономії. Продуктивність зросла завдяки кращій пріоритизації, зменшенню зустрічей та фокусу на ключових завданнях без втрати результатів.

Раніше ми писали щодо допомоги безробіття у 2025 році — читай у матеріалі, наскільки зросла сума виплат.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!