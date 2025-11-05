Допомога з безробіття 2025: на скільки зросла сума виплат

Попри важку економічну ситуацію, в Україні збільшили допомогу з безробіття. Її підняли до рівня мінімальної зарплати. Розповідаємо більше про зміни у виплатах і кому їх можуть видавати.

Допомогу по безробіттю збільшили: скільки отримають українці

Безробітні українці, які у пошуках роботи, можуть отримати збільшені виплати. Про це повідомила Державна служба зайнятості. Виплати переглянули з 1 січня 2025 року.

Максимальна допомога з безробіття тепер становить 8000 грн. Раніше сума максимальної допомоги становила 7100 грн.

Змінили і суми компенсацій для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За облаштування робочого місця для людини І групи інвалідності — компенсація до 120 тис. грн.

Для тих, хто облаштує робоче місце для людини II групи інвалідності — компенсація складе до 80 тис. грн.

У 2024 році роботу знайшли 2000 людей з інвалідністю першої та другої груп.

Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Нові зміни спрямовані на покращення соціального захисту безробітних, а також створення робочих місць для людей з інвалідністю.

