Індексація пенсій у 2025 році: наскільки зросла середня виплата пенсіонерам

Індексація пенсій в Україні проводиться щороку та передбачає збільшення виплат на певну суму. У 2025 році індексація також відбудеться, тож для деяких категорій пенсіонерів допомога збільшиться. Детально про те, коли буде індексація пенсій у 2025 році, розповідаємо в матеріалі.

Індексація пенсій у 2025 році: кому підвищили виплати

Оновлено 25 березня 2025 року: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для українських пенсіонерів провели індексацію виплат. Середня пенсія в Україні зросла до 6345 гривень. Підняття пенсій відбулося на 11,5% для понад 10 млн українців.

Усі підвищені пенсії за березень уже виплатили. А з 1 квітня будуть проіндексовані пенсії для тих пенсіонерів, які ще працюють. Перерахування проведуть відповідно до оновленого страхового стажу. Пенсії мають перерахувати майже 630 тисячам пенсіонерів.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ухвалений держбюджет на наступний рік, повідомляв, що понад 400 млрд гривень буде виділено на соціальний захист.

— Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує, — запевнив він.

А Міністерство соціальної політики України додає, що сукупні видатки на пенсійне забезпечення у 2025 році становитимуть 780,9 млрд гривень.

Попри те, що під час повномасштабної війни уряд має право не індексувати виплати пенсіонерам, у бюджеті на наступний рік заклали індексацію пенсій, зокрема найнижчих.

Згідно з проектом бюджету на 2025 рік, мінімальну пенсію в Україні залишать на рівні 2024 року — 2361 гривня.

Індексацію пенсій в Україні у 2025 році проведуть з 1 березня, як це передбачено Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені коштом Пенсійного фонду та держбюджету.

Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня, — повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками засідання РНБО.

Пенсію не будуть індексувати тим, хто вийшов на заслужений відпочинок в останні три роки, оскільки вона вважається актуальною. Індексація ж стосується застарілих даних і проводиться для актуалізації виплат.

Наразі немає інформації, як будуть індексувати пенсійну виплату працюючим та непрацюючим пенсіонерам. На скільки відсотків проіндексують пенсію наступного року також поки невідомо.

Сума розраховується на підставі офіційних статистичних даних щодо рівня інфляції за попередній рік та динаміки зростання середньої зарплати за останні три роки.

