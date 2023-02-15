Як нараховується пенсія в Україні та коли на неї можна виходити 2023

Розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Наприклад, від страхового стажу, розміру доходу протягом усієї трудової діяльності тощо.
Відсоток із цих грошей має бути сплачено до Пенсійного фонду України у вигляді внесків. Це регулюється Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Як нараховується пенсія в Україні — читай у матеріалі.
Раніше право виходу на пенсію в 60 років мали особи з трудовим стажем від 29 років. Якщо його немає, можна вийти на пенсію у 63 роки, при цьому маючи стаж від 19 до 29 років. Якщо стажу, який дає право призначати пенсію за віком після 63 років, немає, то пенсію призначали у 65 років (за умови наявності стажу щонайменше 15 років).
Але у 2023 році правила змінилися. Тепер на пенсію за віком можуть розраховувати особи, які мають стаж не менше ніж 30 років. Якщо у 60 років немає потрібного стажу, то можна вийти на пенсію:
Якщо людина офіційно працює, то пенсію їй призначать одразу після того, як вона отримає потрібний стаж.
Для розрахунку пенсії за віком беруть коефіцієнт страхового стажу людини та множать його на заробіток для обчислення пенсії.
Виходячи з цього, розмір пенсії визначають за допомогою такої формули:
Наприклад, якщо у тебе страховий стаж 30 років та 6 місяців (30 х 12 + 6 = 366 місяців). Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням величини оцінки року стажу 1,35%: (30 х 12 + 6) x 1,35) : 1200 = 0,41175.
Важливо, що заробіток для нарахування пенсії враховують за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не вистачає стажу до пенсії.
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