Как начисляется пенсия в Украине и когда на нее можно выходить 2023

Размер пенсии зависит от многих факторов. Например, от страхового стажа, размера дохода на протяжении всей трудовой деятельности.

Процент от этих денег должен быть уплачен в Пенсионный фонд Украины в виде взносов. Это регулируется Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Как начисляется пенсия в Украине — читай в материале.

Когда можно выходить на пенсию в 2023 году

Ранее право выхода на пенсию в 60 лет имели лица с трудовым стажем от 29 лет. Если его нет, можно выйти на пенсию в 63 года, при этом имея стаж от 19 до 29 лет. При отсутствии стажа, который дает право назначать пенсию по возрасту после 63 лет, пенсию назначают в 65 лет (при условии наличия стажа минимум 15 лет).

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Но в 2023 году правила изменились. Теперь на пенсию по возрасту могут рассчитывать лица, которые имеют стаж не менее 30 лет. Если в 60 лет не хватает нужного стажа, то можно выйти на пенсию:

в 63 года (стаж от 20 до 30 лет);

в 65 лет (от 15 лет).

Если человек официально работает, то пенсию ему назначат сразу после получения ним необходимого стажа.

Читать по теме Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое В этом году размер минимальной пенсии в Украине останется без изменений.

Как начисляется пенсия: порядок начисления пенсии по возрасту

Для расчета пенсии по возрасту коэффициент страхового стажа человека умножается на его заработок.

Исходя из этого, размер пенсии определяется с помощью формулы:

П = ЗП * Кс, где:

П — размер пенсии (в грн);

ЗП — зарплата;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается по формуле:

Кс = (См * Рс) / (100% * 12), где:

Кс — коэффициент страхового стажа;

См — сумма месяцев страхового стажа;

Рс — размер оценки одного года страхового стажа за период участия в солидарной системе — 1,35%.

Например, если у тебя страховой стаж 30 лет и 6 месяцев (30 х 12 + 6 = 366 месяцев). Коэффициент страхового стажа с учетом величины оценки одного года стажа 1,35%: (30 х 12 + 6) х 1,35) : 1200 = 0,41175.

Важно, что заработок для начисления пенсии учитывают за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не хватает стажа до пенсии.

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