Как начисляется пенсия в Украине и когда на нее можно выходить 2023

Размер пенсии зависит от многих факторов. Например, от страхового стажа, размера дохода на протяжении всей трудовой деятельности.
Процент от этих денег должен быть уплачен в Пенсионный фонд Украины в виде взносов. Это регулируется Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Как начисляется пенсия в Украине — читай в материале.
Ранее право выхода на пенсию в 60 лет имели лица с трудовым стажем от 29 лет. Если его нет, можно выйти на пенсию в 63 года, при этом имея стаж от 19 до 29 лет. При отсутствии стажа, который дает право назначать пенсию по возрасту после 63 лет, пенсию назначают в 65 лет (при условии наличия стажа минимум 15 лет).
Но в 2023 году правила изменились. Теперь на пенсию по возрасту могут рассчитывать лица, которые имеют стаж не менее 30 лет. Если в 60 лет не хватает нужного стажа, то можно выйти на пенсию:
Если человек официально работает, то пенсию ему назначат сразу после получения ним необходимого стажа.
Для расчета пенсии по возрасту коэффициент страхового стажа человека умножается на его заработок.
Исходя из этого, размер пенсии определяется с помощью формулы:
Например, если у тебя страховой стаж 30 лет и 6 месяцев (30 х 12 + 6 = 366 месяцев). Коэффициент страхового стажа с учетом величины оценки одного года стажа 1,35%: (30 х 12 + 6) х 1,35) : 1200 = 0,41175.
Важно, что заработок для начисления пенсии учитывают за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.
Ранее мы рассказывали, что делать, если не хватает стажа до пенсии.
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