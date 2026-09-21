Школьное питание в 2026 году: родители оценили качество пищи и назвали главные проблемы

В школах продолжается опрос родителей об организации питания детей. По состоянию на 20 сентября для анализа отобрали 2 162 анкеты.

Большинство опрошенных положительно оценивают школьное питание, однако среди вопросов, которые требуют улучшения, называют вкус и разнообразие блюд, а также питание во время воздушных тревог. Такие промежуточные результаты опроса обнародовало Министерство образования и науки.

Сколько детей питаются в школах

По всем семи показателям доля положительных оценок превысила 80%. Еще 14,9% отметили, что ребенок ест в школе только иногда.

При этом 96% участников опроса сказали, что их дети получают полностью бесплатное питание. С 1 сентября 2026 года бесплатным горячим питанием должны быть охвачены все ученики коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате. Всего речь идет примерно о 3 млн детей.

Что родители думают о школьных столовых и еде

По большинству показателей оценки родителей оказались положительными. Условия в столовых положительно оценили 90,7% опрошенных. Организацией приема пищи довольны 87,7%, а размером порций — 87,4%.

Разнообразие меню положительно оценили 85,8% родителей, качество блюд — 85,7%. Что касается непосредственно еды, то вкус блюд положительно оценили 83,6% участников опроса, а их температуру — 80,1%.

То есть по всем семи показателям положительных оценок оказалось больше, чем отрицательных.

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Что родители хотели бы изменить

В то же время ответы участников показали, что проблемы все же остаются. Среди родителей, чьи дети питаются в школе не всегда или вообще не питаются, чаще всего причиной называли именно вкус блюд — 56,1%.

Также среди причин упоминали разнообразие меню, качество и температуру еды.

Когда родителей попросили назвать то, что стоит улучшить, чаще всего они говорили о меню и вкусе:

37% хотят более разнообразного меню;

36,5% — улучшения вкуса блюд;

22,4% — качества еды;

19,8% — ее температуры.

В то же время почти треть участников опроса считает, что ничего менять не нужно.

Как организовано питание во время воздушных тревог

Отдельный вопрос касался ситуаций, когда время приема пищи приходится на воздушную тревогу и дети находятся в укрытии.

Среди родителей, чьи дети оказывались в такой ситуации, 53,2% сообщили, что питание во время пребывания в укрытии обеспечивается. Еще 13,5% сказали, что его обеспечивают частично или не всегда.

В то же время 21,1% родителей не знают, как именно организуют питание их ребенка в таких обстоятельствах.

Результаты опроса используют для того, чтобы определить проблемные вопросы и понять, что именно нужно менять на местах.

МОН вместе с Госпродпотребслужбой и регионами работает над устранением выявленных недостатков.

В то же время в МОН подчеркивают, что школьное питание является частью более широкой реформы. Ее цель — не только обеспечить детей безопасной и бесплатной едой, но и формировать здоровые пищевые привычки.

Опрос родителей продлится до 16 октября. Его участие добровольное, поэтому результаты нельзя считать репрезентативными для всей системы общего среднего образования — они отражают мнение только тех родителей, которые присоединились к анкетированию.

Если у родителей есть замечания относительно организации питания детей, они могут обратиться в территориальное управление Государственной службы качества образования в своем регионе. Контакты опубликованы на сайте МОН.

Напомним, с 2026 года правительство планирует обеспечить бесплатным питанием всех учеников школ.

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