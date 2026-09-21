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Школьное питание в 2026 году: родители оценили качество пищи и назвали главные проблемы

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 19:00 3 мин.
Фото к: Как родители оценивают школьное питание: результаты опроса
Фото Pexels

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