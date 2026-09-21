Для тебя Экономия

Почему нет выплат ВПЛ: когда ожидать зачисления в сентябре

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 15:13 4 мин.
Когда будут выплаты ВПЛ в сентябре 2026 года: что известно
Фото Depositphotos

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