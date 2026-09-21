Почему нет выплат ВПЛ: когда ожидать зачисления в сентябре

Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены оставить свои дома и искать более безопасное место для жизни. Для многих внутренне перемещённых лиц государственная помощь стала важной финансовой поддержкой после переезда.

В сентябре 2026 года часть ВПЛ ожидает очередного зачисления средств, однако деньги пришли не всем в привычные сроки.

Пенсионный фонд Украины уже начал финансирование сентябрьских социальных выплат. Поэтому если денег пока нет на счёте, это не обязательно означает прекращение помощи.

Разбираемся, когда будут выплаты ВПЛ в сентябре, от чего зависит дата зачисления и что делать, если средства задерживаются.

Когда будут выплаты ВПЛ в сентябре 2026 года

Помощь на проживание для внутренне перемещённых лиц выплачивают в два периода — после 15-го и 28-го числа каждого месяца. Такой порядок действует с августа 2023 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 765, где определён отдельный график, в каких числах приходят выплаты ВПЛ.

Поэтому точная дата, когда будут выплаты ВПЛ в сентябре, зависит от того, когда конкретную выплату включили в финансирование и передали для дальнейшего зачисления на счет получателя.

Если деньги не поступили после первого выплатного периода, это ещё не означает, что выплату отменили или человек потерял право на помощь. Часть средств могут перечислить во время второго этапа — после 28 числа.

Финансирование социальных выплат Пенсионный фонд проводит в течение всего месяца. В частности, в Житомирской области по состоянию на 7 сентября уже профинансировали 250,4 млн грн на отдельные виды государственной помощи.

Поэтому в случае задержки стоит учитывать график финансирования: средства могут поступить не одновременно всем получателям.

Было ли финансирование выплат ВПЛ в сентябре

Пенсионный фонд официально сообщил, что финансирование сентябрьских выплат началось 1 сентября. Соответственно, выплаты для внутренне перемещённых лиц также проводятся в рамках этих выплат.

По состоянию на 11 сентября Фонд уже профинансировал:

37,1 млрд грн пенсий;

1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот;

2,1 млрд грн страховых выплат;

6,5 млрд грн социальных пособий и других выплат.

То есть говорить о полном отсутствии финансирования выплат ВПЛ в сентябре оснований нет. В то же время прохождение средств до конкретного получателя может происходить не одновременно.

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Почему нет выплат ВПЛ в сентябре

Одна из причин — поэтапное проведение финансирования. Сначала средства поступают в соответствующие органы, после чего формируются и обрабатываются выплатные реестры. Поэтому дата фактического зачисления может отличаться для разных получателей.

Из-за обновления данных и проверки права на дальнейшее получение помощи отдельным получателям может потребоваться дополнительная обработка.

Что делать, если выплаты ВПЛ не пришли

Если деньги не поступили, прежде всего стоит проверить, продлена ли тебе помощь и не изменились ли обстоятельства, которые влияют на её назначение.

С сентября 2026 года помощь для ВПЛ, которые получали её до 31 августа и соответствуют критериям программы, могут автоматически продлить еще на шесть месяцев. Также автоматическое продление предусмотрено для детей ВПЛ, которым помощь была назначена без учёта доходов родителей.

Если же средств нет длительное время, стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить статус выплаты.

Перед обращением в учреждение можно самостоятельно проверить несколько моментов:

имеешь ли ты право на дальнейшее получение помощи;

продлена ли выплата на новый шестимесячный период;

актуальны ли твои персональные и банковские данные;

не было ли изменений в составе семьи или обстоятельствах, которые влияют на назначение помощи;

не связана ли задержка непосредственно с банком.

Важно также учитывать, что само по себе непоступление средств до первого выплатного периода не означает автоматического прекращения помощи.

Итак, выплаты ВПЛ в сентябре финансируются, но средства могут поступать получателям в разное время. Если деньги не пришли после соответствующего выплатного периода, стоит проверить статус помощи и обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину задержки.

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