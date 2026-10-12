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В Україні можна буде підтвердити стаж без трудової книжки — рішення Кабміну

Марина Слизовська, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
Підтвердження стажу без трудової книжки рішення уряду

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