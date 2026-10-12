В Україні можна буде підтвердити стаж без трудової книжки — рішення Кабміну

Кабінет міністрів спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у документі про трудову діяльність.

Про це поінформував премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Підтвердження стажу без трудової книжки

Пенсійний стаж в Україні почнуть підтверджувати за даними державних електронних реєстрів. У випадку відсутності даних, враховуватимуть трудову книжку та інший розширений перелік документів.

Це має облегшити підтвердження стажу першочергово для тих, хто втратив свої документи через бойові дії чи окупацію населеного пункту.

Зазначається також, якщо документів немає або вони не збереглися, пенсійний стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд має допомогти знайти колег людини, яка не має необхідних документів.

— Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів, — йдеться в повідомленні Корецького.

Раніше ми розповідали про пенсійний вік для жінок в Україні у 2026 році, які є вимоги до стажу та кому доступні пільги.

Фото: Сергій Корецький

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