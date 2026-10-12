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В Украине можно будет подтвердить стаж без трудовой книжки — решение Кабмина

Марина Слизовская, редактор сайта 12 октября 2026, 12:00 2 мин.
Подтверждение стажа без трудовой книги решение правительства

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