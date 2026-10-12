В Украине можно будет подтвердить стаж без трудовой книжки — решение Кабмина

Кабинет министров упростил подтверждение пенсионного стажа при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в документе о трудовой деятельности.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Подтверждение стажа без трудовой книжки

Пенсионный стаж в Украине начнут подтверждать по данным государственных электронных реестров. В случае отсутствия данных будут учитываться трудовая книжка и другой расширенный перечень документов.

Это должно облегчить подтверждение стажа в первую очередь для тех, кто потерял свои документы из-за боевых действий или оккупации населенного пункта.

Отмечается также, что если документов нет или они не сохранились, пенсионный стаж можно будет подтвердить показаниями по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком. Пенсионный фонд должен помочь найти коллег человека, не имеющего необходимых документов.

— Для тех, кто работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также чьи документы уничтожены в результате войны, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа. Действия правительства направлены на то, чтобы пострадавшие от войны люди не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов, — говорится в сообщении Корецкого.

Ранее мы рассказывали о пенсионном возрасте для женщин в Украине в 2026 году, какие требования к стажу и кому доступны льготы.

Фото: Сергій Корецький

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!