Які професії будуть актуальними впродовж наступних 5 років — перелік від Дії

Національне агентство кваліфікацій оприлюднило список з 30 професій, які залишатимуться потрібними в Україні до 2030 року. Прогноз базується на дослідженні впливу технологій, екологічних викликів та пандемії на ринок праці, де акцент робиться на поєднанні технічних навичок з певними компетенціями.

Стаття на порталі Бізнес-форум від Дії підкреслює, що класичні спеціальності не зникають, а трансформуються під впливом цифровізації та автоматизації. Читай у матеріалі, які це професії.

Список професій, що будуть необхідними

Дослідження аналізує ключові тренди: зростання ролі штучного інтелекту, доповненої реальності, великих даних та екологічних ініціатив. Роботодавці шукають фахівців, здатних адаптуватися до онлайн-процесів, захищати дані та впроваджувати інновації.

Програмування та розробка

Розробник програмного забезпечення: аналізує потреби, пише код та обслуговує цифрові продукти, попит на які постійно зростає.

Фахівець із цифрового маркетингу: розвиває онлайн-стратегії продажів з використанням нових інструментів.

Аналітик Big Data: обробляє великі масиви даних для оптимізації бізнесу, наприклад, аналізуючи поведінку користувачів.

Розробник смарт-пристроїв: створює розумні гаджети, такі як окуляри чи медичні прилади, що революціонізують галузь.

Веб-розробник: проектує та керує вебсайтами за допомогою мов програмування.

Фахівець із кібербезпеки: захищає дані від кібератак, наприклад після інцидентів на кшталт хакерських втручань в енергосистеми.

Аналітик квантового машинного навчання: розробляє алгоритми для швидких систем, враховуючи технологічний прогрес.

Освіта та самовдосконалення

Онлайн-учитель: проводить віртуальні уроки та тренінги, розширюючи доступ до освіти після пандемії.

Коуч-тренер: допомагає розвивати навички у різних сферах, наприклад, такі як креативність чи керування фінансами.

Фітнес-тренер: підтримує фізичну форму в умовах сидячого способу життя.

Імідж-консультант: формує зовнішній вигляд та публічний образ.

Психотерапевт: надає підтримку при стресах.

Дизайн та створення контенту

Розробник інтернет-контенту: знаходить цільову аудиторію в соцмережах та комунікує з нею.

UX-дизайнер: створює користувацький досвід для комфортного використання сервісів.

3D-архітектор та інженер: проєктує простори в тривимірному форматі, поєднуючи інженерію з урбаністикою.

Аналітик соціальних мереж: розробляє стратегії для нових платформ на основі аналізу контенту.

Маркетинг та продажі

Менеджер спільноти: збирає відгуки задля покращення бізнесу та взаємодії з клієнтами.

Фінансовий менеджер: оптимізує ресурси для максимальної ефективності.

Професіонал у роботі з клієнтами: допомагає в онлайн-процесах задля підвищення задоволеності.

Внутрішній торговий представник: переконує клієнтів скористатися послугами.

Фахівець з електронної комерції: допомагає онлайн-магазинам конкурувати за допомогою інновацій.

Менеджер з інновацій: впроваджує нові технології задля конкурентної переваги.

Фахівець із підвищення кваліфікації персоналу: розвиває сильні сторони працівників.

Менеджер платного трафіку: керує рекламою в Google Ads та Facebook Ads, займається таргетингом.

Екологія

Інженер-еколог: розв’язує проблеми довкілля, що залишаютьяс та залишаться актуальними.

Менеджер з утилізації відходів: знаходить рішення для ефективної переробки сміття.

Професіонал із відновлюваної та альтернативної енергетики: розробляє екологічні альтернативи традиційним ресурсам.

Медицина та догляд

Інженер лікарні: застосовує нові технології в медичних закладах.

Персональний онлайн-доглядач: допомагає літнім людям через мережу, вирішуючи проблему ізоляції.

Інженер-генетик: аналізує спадкові хвороби задля їх раннього виявлення.

Деякі професії вже реальні, однак інші лишаються футуристичними, але всі вони відображають трансформацію ринку під впливом глобальних змін.

Раніше ми писали про тарифну сітку 2026 — читай у матеріалі, наскільки зростуть оклади наступного року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!