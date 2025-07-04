Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через Приват24 и Дію — простой алгоритм действий

Проверить страховой стаж, подать заявление на пенсию онлайн, пересмотреть пенсионные начисления или проконтролировать взносы работодателя — все это возможно, если ты пользуешься личным кабинетом Пенсионного фонда Украины.

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через Приват24, через Действие или по телефону — подробно рассказываем.

Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через ПриватБанк

Чтобы войти в личный кабинет Пенсионного фонда через ПриватБанк, нужно воспользоваться электронной подписью (КЭП) или BankID. Рассказываем как это сделать.

зайди на портал Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua

нажми Вход в верхнем правом углу;

выбери как способ авторизации BankID;

выбери ПриватБанк в списке банков;

введи свой номер телефона и подтверди вход через Приват24;

после успешной авторизации тебя перенаправит в личный кабинет.

Зайти в личный кабинет Пенсионного фонда можно и через электронную подпись (КЭП) от ПриватБанка. Для этого выполни следующие шаги:

получи КЭП в ПриватБанке (если еще нет). Для этого перейди на веб-версию Приват24, в меню Услуги выберите Электронная цифровая подпись. Загрузи ключ на свой компьютер и запомни пароль к нему.

перейди на сайт Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua

нажми Вход и выбери способ Электронная подпись (КЭП).

выбери ПриватБанк или Ваш файловый носитель;

загрузи свой КЭП-файл и введи пароль;

после подтверждения вход будет доступен, и ты сможешь войти в личный кабинет ПФУ.

Как войти в личный кабинет ПФУ через Дію

Чтобы войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью Дії. Підпис, поступи следующим образом:

перейди на веб-портал электронных услуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua

нажми кнопку Вход в правом верхнем углу страницы;

выбери среди предложенных вариантов авторизации опцию Дія. Підпис;

нажми кнопку Получить код для входа;

открой мобильное приложение Действие на своем смартфоне;

воспользуйся функцией сканирования QR-кода в приложении Действие и отсканируй QR-код, появившийся на экране компьютера;

подтверди запрос на авторизацию через Дія. Підпис и пройди проверку с помощью фото;

после успешной проверки нажми Далее и введи пятизначный код для Дії.

после завершения этих шагов ты автоматически войдешь в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Если тебе удобнее воспринимать информацию в видеоформате, просмотри еще этот сюжет:

