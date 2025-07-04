Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через Приват24 и Дію — простой алгоритм действий

Проверить страховой стаж, подать заявление на пенсию онлайн, пересмотреть пенсионные начисления или проконтролировать взносы работодателя — все это возможно, если ты пользуешься личным кабинетом Пенсионного фонда Украины.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через Приват24, через Действие или по телефону — подробно рассказываем.
Как зайти в личный кабинет Пенсионного фонда через ПриватБанк
Чтобы войти в личный кабинет Пенсионного фонда через ПриватБанк, нужно воспользоваться электронной подписью (КЭП) или BankID. Рассказываем как это сделать.
- зайди на портал Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua
- нажми Вход в верхнем правом углу;
- выбери как способ авторизации BankID;
- выбери ПриватБанк в списке банков;
- введи свой номер телефона и подтверди вход через Приват24;
- после успешной авторизации тебя перенаправит в личный кабинет.
Зайти в личный кабинет Пенсионного фонда можно и через электронную подпись (КЭП) от ПриватБанка. Для этого выполни следующие шаги:
- получи КЭП в ПриватБанке (если еще нет). Для этого перейди на веб-версию Приват24, в меню Услуги выберите Электронная цифровая подпись. Загрузи ключ на свой компьютер и запомни пароль к нему.
- перейди на сайт Пенсионного фонда https://portal.pfu.gov.ua
- нажми Вход и выбери способ Электронная подпись (КЭП).
- выбери ПриватБанк или Ваш файловый носитель;
- загрузи свой КЭП-файл и введи пароль;
- после подтверждения вход будет доступен, и ты сможешь войти в личный кабинет ПФУ.
Как войти в личный кабинет ПФУ через Дію
Чтобы войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью Дії. Підпис, поступи следующим образом:
- перейди на веб-портал электронных услуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua
- нажми кнопку Вход в правом верхнем углу страницы;
- выбери среди предложенных вариантов авторизации опцию Дія. Підпис;
- нажми кнопку Получить код для входа;
- открой мобильное приложение Действие на своем смартфоне;
- воспользуйся функцией сканирования QR-кода в приложении Действие и отсканируй QR-код, появившийся на экране компьютера;
- подтверди запрос на авторизацию через Дія. Підпис и пройди проверку с помощью фото;
- после успешной проверки нажми Далее и введи пятизначный код для Дії.
- после завершения этих шагов ты автоматически войдешь в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.
