Как проверить страховой стаж самостоятельно: в несколько кликов и онлайн

Даже если до пенсии далеко, узнать, получил ли Пенсионный фонд о тебе всю исчерпывающую информацию, будет и полезным, и нелишним. В Пенсионном фонде уверяют: чтобы узнать свой страховой стаж — не обязательно приходить в их учреждение, это крайне просто сделать онлайн. Как проверить свой страховой стаж, не выходя из дома — читай в нашем материале.

Теперь узнать о начисленном тебе общем страховом стаже можно на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Сделать это очень просто: зайди в свой личный кабинет и проверь информацию.

Как проверить свой страховой стаж онлайн, если начал (-а) работать до 2004 года

Алгоритм действий таков.

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Если ты работал (-а) до 2004 года, нужно проверить, есть ли твои данные о страховых взносах до начала цифровизации. Или их нужно самостоятельно подать в Пенсионный фонд.

Это могут делать отделы кадров учреждений или организаций, в которых ты раньше работал (-ла), но может случиться, что тебе придется загрузить данные самостоятельно.

В этом случае тебе нужно подать в Пенсионный фонд Украины скан копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности (до 2004 г.) для проверки и оцифровывания. Как это сделать? Вот подробная видеоинструкция:

После того как данные будут обработаны, ты можешь воспользоваться собственным кабинетом на сайте Пенсионного фонда и просматривать информацию.

Как проверить общий страховой стаж, если приступил (-а) к работе после 2004 года

Если твой пенсионный стаж начисляется после 2004 года (времени, когда началась цифровизация документов и все данные о страховом стаже начисляются и отображаются в электронном виде), просто заходи в личный кабинет и проверяй.

Действий согласно следующему алгоритму.

Получи ключ ЭЦП (электронная цифровая подпись), его можно создать через сервис Приват 24. Перейди на Портал Электронных Услуг Пенсионного фонда Украины» https://portal.pfu.gov.ua/ Нажми “Вход” и заходи с помощью своего ЭЦП.

Теперь ты легко можешь просматривать информацию, видеть свою официальную зарплату, сумму заработной платы, с которой производились предварительные отчисления, и свой стаж.

Для того чтобы войти в следующий раз, сделай в настройках собственный логин, установи пароль и заходи уже без ЭЦП.

Просматривать информацию можно и без электронной подписи, но для того чтобы узнать пароль и логин для своего кабинета, нужно все же зайти в ближайшее управление Пенсионного фонда и получить их на месте. А дальше уже просматривать данные онлайн.

С помощью сервиса можно узнать размеры уплаченного ЕСВ твоими работодателями, отправить запросы или жалобы в Пенсионный фонд, если нашел какую-то неточность. А пенсионеры могут подать онлайн запрос на перерасчет пенсии.

Раньше мы писали, как подтвердить свой трудовой стаж, если трудовая книжка осталась на оккупированной территории — пошаговая инструкция, что делать и какие документы понадобятся.

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