Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн

Навіть якщо до пенсії далеченько, дізнатися, чи Пенсійний фонд отримав про тебе усю вичерпну інформацію, буде і корисним, і незайвим. В Пенсійному фонду запевняють: аби дізнатися про свій страховий стаж, не обов’язково приходити в їхню установу, це вкрай просто зробити онлайн. Як перевірити свій страховий стаж, не виходячи з дому — читай у нашому матеріалі.

Нині дізнатися про нарахований тобі загальний страховий стаж можна на вебпорталі Пенсійного фонду України. Зробити це вкрай просто: зайди у свій особистий кабінет та перевір інформацію.

Як перевірити свій страховий стаж онлайн, якщо почав (-ла) працювати до 2004 року

Алгоритм дій такий.

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Якщо ти працював (-ла) до 2004 року, то потрібно перевірити, чи є твої дані про страхові внески до початку цифровізації. Як ні — їх потрібно самостійно подати в Пенсійний фонд.

Загалом, це можуть робити відділи кадрів установ або організацій, в яких ти раніше працював (-ла), але може статися, що тобі доведеться це зробити самому (-ій).

В цьому випадку тобі потрібно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність (до 2004 року) для перевірки та зацифрування. Як це зробити? Ось тобі відеоінструкція:

Після того, як дані будуть опрацьовані, ти можеш користуватися власним кабінетом на сайті Пенсійного фонду та переглядати інформацію.

Як перевірити загальний страховий стаж, якщо почав працювати після 2004 року

Якщо твій пенсійний стаж нараховується після 2004 року (часу, коли почалася цифровізація документів і всі дані про страховий стаж нараховуються та відображаються в електронному вигляді) — просто заходь в особистий кабінет і перевіряй.

Дій згідно з наступним алгоритмом.

Отримай ключ ЕЦП (електронний цифровий підпис), його можна зробити через сервіс Приват 24. Перейди на Портал Електронних Послуг Пенсійного фонду України» http://portal.pfu.gov.ua / Натисни “Вхід” і заходь за допомогою свого ЕЦП.

Тепер ти легко можеш переглядати інформацію, бачити свою офіційну зарплату, суму заробітної плати, з якої робилися попередні відрахування, та свій стаж.

Для того, щоб увійти наступного разу, зроби в налаштуваннях власний логін, встанови свій пароль та заходь вже без ЕЦП.

Переглядати інформацію можна і без електронного підпису, але для того, щоб дізнатися пароль і логін для свого кабінету, потрібно все ж зайти до найближчого управління Пенсійного фонду та отримати їх на місці, а далі вже переглядати дані онлайн.

За допомогою сервісу також можна довідатися розміри сплаченого ЄСВ твоїми роботодавцями, відправити запити або скарги в Пенсійний фонд, якщо знайшов якусь неточність. А пенсіонери можуть подати онлайн запит на перерахунок пенсії.

Раніше ми писали, як підтвердити свій трудовий стаж, якщо трудова книжка залишилася на окупованій території — покрокова інструкція, що робити і які документи знадобляться.

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