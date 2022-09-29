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Трудова книжка залишилась на тимчасово окупованій території: як підтвердити стаж роботи

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 07:00
Як підтвердити трудовий стаж, якщо трудова книжка залишилася на окупованій території
Фото: Unsplash

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