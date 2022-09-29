Трудова книжка залишилась на тимчасово окупованій території: як підтвердити стаж роботи

Основний документ, який підтверджує трудовий стаж, — трудова книжка. Але під час війни вона могла залишитись на тимчасово окупованій території, загубитись, згоріти тощо.

Тож як українцям підтвердити свій трудовий стаж? Судово-юридична газета пояснила, які є варіанти.

Як підтвердити трудовий стаж без трудової книжки

Інформація про трудовий стаж людини з 2000 року зберігається в Пенсійному фонді України. Тому її можна безкоштовно отримати в електронному вигляді за допомогою порталу ПФУ або мобільного застосунку Пенсійний фонд.

Для цього:

авторизуйся в обраному сервісі за допомогою електронного підпису або BankID; перейди до меню Комунікації з ПФУ та обери розділ Запит на отримання електронних документів; натисни на Витяг з ЕТК, заповни додаткові поля, підпиши та відправ; за декілька хвилин завантаж е-документ у розділі Мої звернення.

Документів про трудовий стаж немає: що робити

Якщо документи не збереглись в електронному вигляді або йдеться про період роботи до 2000 року, то підтвердити трудовий стаж можуть органи Пенсійного фонду України.

Для цього звернись до ПФУ за місцем перебування з іншими документами, які можуть підтверджувати трудовий стаж:

довідками з роботи;

виписками з наказів;

особовими рахунками та відомостями на видачу заробітної плати;

посвідченнями;

письмовими трудовими договорами та угодами з відмітками про їхнє виконання тощо.

Документи можуть бути інші залежно від виду роботи та специфіки діяльності.

Якщо відсутні всі зазначені документи, то підтвердити наявність трудового стажу можуть показання двох і більше свідків, які знають заявника по спільній роботі в одній установі.

Утім, ця процедура використовується украй рідко та у разі, якщо всі документи про страховий стаж були знищені та не підлягають відновленню у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями.

Оскаржити відмову Пенсійного фонду України від встановлення факту наявності трудового стажу за відсутності трудової книжки можна в суді.

Через п’ять років усі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд. До цього часу використовуватимуться обидва формати документа.

Але навіщо чекати? Читай, як оформити електронну трудову книжку вдома за кілька хвилин.

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