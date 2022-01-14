Записи у трудовій відсутні чи їх обмаль? Пояснюємо, як підтвердити стаж для пенсії

Важливу роль при призначенні пенсії відіграє робочий (страховий) стаж людини. Оскільки саме від його тривалості залежить розмір та право людини на той чи інший вид пенсійної виплати.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

Утім трапляється, що людина, яка ось-ось має вийти на пенсійний відпочинок, втрачає трудову або ж виявляється, що у ній містяться не всі записи про періоди роботи, є виправлення чи неточності.

Як тоді підтвердити свій трудовий стаж, аби отримати чесно зароблену пенсію — пояснюємо в матеріалі.

З 1 січня 2004 року дані про сплату внесків, на які спираються для визначення розміру пенсії, містяться в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України (ПФ).

Тож якщо ви розпочали свою трудову діяльність після цього часу і втратили трудову, ситуацію можна виправити.

Адже вся інформація про місця вашої праці відображається у ПФУ і не потребує підтвердження, інформує офіційне видання про податки Вісник.

Натомість до 1 січня 2004 року основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Тому для громадян, які були працевлаштовані у цей період (до 1 січня 2004 р.) держава пропонує кілька варіантів.

За відсутності трудової, а також у випадках, коли у ній відсутні необхідні записи, підтвердити свій стаж можливо:

довідками з підприємства чи архівних установ з обов’язковим посиланням на первинні документи;

виписками з наказів про прийняття на роботу і звільнення з неї;

особовими рахунками і відомостями на видачу заробітної плати;

даними, що наявні в реєстрі застрахованих осіб;

трудовими договорами та угодами з відмітками про їх виконання;

іншими документи, що містять відомості про періоди роботи (посвідчення, характеристики, членські квитки профспілок тощо).

Куди звертатись за отриманням документів?

За документами про підтвердження стажу потрібно звертатися до підприємства/установи (чи його правонаступника), де людина вела трудову діяльність.

Або ж в архів у тій місцевості, де вона працювала, якщо підприємство припинило діяльність.

Крім того, можна також звернутися до органів ПФУ, надавши їм інформації про місця знаходження підприємства/установи, до якої потрібно направити запит та копії своїх документів.

Що робити, коли немає можливості їх отримати?

У випадку, коли документи про трудову діяльність не збереглися, стаж роботи можливо підтвердити на підставі показань не менше, ніж двох свідків.

Вони повинні знати заявника по спільній з ним роботі (підприємстві, установі, організації (у тому числі колгоспі).

А також мати документи про власну роботу за період, про який свідчать. Опитування свідків проводиться органами ПФУ.

Також звернутися по допомогу до колег з колишніх місць роботи можна, якщо, у зв’язку з воєнними діями або іншими надзвичайними ситуаціями чи ліквідацією підприємства, відсутні архівні документи для підтвердження стажу.

Як підтвердити навчання?

Насамперед зазначимо, що до стажу зараховується навчання, здобуте до 1 січня 2004 року.

Здобування освіти у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується:

дипломами;

посвідченнями;

свідоцтвами;

довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Якщо в документах відсутні такі відомості, підтвердити час навчання можна довідками про його тривалість у навчальному закладі за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Час навчання в навчальних закладах після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Наразі ще є змога користуватися паперовим форматом трудової книжки. Одна через п’ять років усі трудові перейдуть виключно в електронний вигляд.

Якщо ви хочете зробити це раніше, щоб убезпечити себе та рідних від втрати цього важливого документа, тоді радимо почитати, як оформити електронну трудову книжку.