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Записи у трудовій відсутні чи їх обмаль? Пояснюємо, як підтвердити стаж для пенсії

Ніна Гербич, редакторка сайту 14 Січня 2022, 11:27
Не вистачає записів у трудовій: пояснюємо, як підтвердити свій стаж
Фото: Pexels

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