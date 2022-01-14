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Записи в трудовой отсутствуют или их мало? Объясняем, как подтвердить стаж для пенсии

Нина Гербич, редактор сайту 14 января 2022, 11:27
Нет всех записей в трудовой: объясняем, как подтвердить рабочий стаж

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