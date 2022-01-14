Записи в трудовой отсутствуют или их мало? Объясняем, как подтвердить стаж для пенсии

Важную роль при назначении пенсии играет рабочий (страховой) стаж. Поскольку именно от его размера зависит сумма пенсионной выплаты и ее вид.

Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

Впрочем, случается, что человек, который вот-вот должен выйти на пенсионный отдых, теряет трудовую или оказывается, что в ней содержатся не все записи о периодах работы, есть исправления или неточности.

Как тогда подтвердить свой трудовой стаж, чтобы получить честно заработанную пенсию, объясняем в материале.

С 1 января 2004 года данные об уплате взносов, на которые опираются для определения размера пенсии, содержатся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины (ПФ).

Если вы начали свою трудовую деятельность после этого времени и потеряли трудовую, ситуацию можно исправить.

Ведь вся информация о ваших рабочих местах отображается в ПФУ и не нуждается в подтверждении, сообщает официальное издание о налогах Вісник.

До 1 января 2004 года основным документом, подтверждающим стаж работы, есть трудовая книжка.

Поэтому для граждан, трудоустроенных в этот период (до 1 января 2004 г.) государство предлагает несколько вариантов.

При отсутствии трудовой, а также в случаях, когда в ней нет необходимых записей, подтвердить свой стаж можно:

справками с предприятия или архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписками из приказов о принятии на работу и увольнении с нее;

лицевыми счетами и ведомостями о выдаче заработной платы;

данными, имеющимися в реестре застрахованных лиц;

трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их исполнении;

другими документами, которые содержат сведения о периодах работы (удостоверения, характеристики, членские профсоюзные билеты и т.п.).

Куда обращаться для получения документов?

Обращаться за документами для подтверждения стажа следует на предприятие/учреждение (или его правопреемнику), где человек вел трудовую деятельность.

Или в архив в той местности, где он работал, если предприятие прекратило свою деятельность.

Кроме того, можно также обратиться в органы ПФУ, предоставив им информацию о местах расположения предприятий/учреждений, в которые нужно направить запрос и копии ваших документов.

Что делать, если нет возможности их получить?

В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранились, стаж работы можно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей.

Они должны знать заявителя по совместной с ним работе (предприятию, учреждению, организации (в том числе колхозу).

А также иметь документы о своей работе за период, о котором свидетельствуют. Опрос свидетелей проводится органами ПФУ.

Также обратиться за помощью к коллегам из бывших мест работы можно, если в связи с военными действиями, другими чрезвычайными ситуациями или ликвидацией предприятия, отсутствуют архивные документы для подтверждения стажа.

Как подтвердить обучение?

В первую очередь отметим, что в стаж засчитывается обучение, полученное до 1 января 2004 года.

Получение образования в высших учебных, профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается:

дипломами;

удостоверениями;

свидетельствами;

справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат информацию о периоде обучения.

Если в документах отсутствуют эти сведения, подтвердить время обучения можно справками о его продолжительности в учебном заведении при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.

Время обучения в учебных заведениях после 1 января 2004 (если человек не работал) в страховой стаж не засчитывается, поскольку студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Пока еще есть возможность пользоваться бумажным форматом трудовой книжки. Однако через пять лет все трудовые перейдут исключительно в электронный вид.

Если вы хотите сделать это раньше, чтобы обезопасить себя и родных от потери этого документа, советуем почитать, как оформить электронную трудовую книжку.