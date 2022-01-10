Податковий кешбек від держави — як отримати відшкодування за витрачені гривні

Українці мають право на податкову знижку. Щорічно нею користується трохи від 120 до 150 тис. людей, хоча така можливість є в кожного, хто офіційно працевлаштований, тобто сплачує податки.

Про так званий податковий кешбек в Україні мало хто знає, а той хто знає — не хоче зв’язуватися з бюрократичними процедурами. Однак не все так складно — оформити знижку можна навіть не виходячи з дому.

Податкову знижку можна отримати за певні види витрат, які людина несе протягом року, — розповідає начальниця податкової Київщини Олена Виноградова.

Податкова знижка: які витрати компенсує держава

за оплату навчання (зокрема, навчання дітей у дитячих садочках, школах, ВНЗ);

переобладнання автівки на біопальне, встановлення газобалонного обладнання;

погашення відсотків за іпотекою;

за оренду житла (для переселенців);

внески до недержавного пенсійного фонду тощо;

користування репродуктивними технологіями;

благодійні внески.

Хто може отримати податкову знижку

Усі українці, які офіційно працевлаштовані.

А от якщо людина є фізичною особою-підприємцем, то вона скористатися податковим кешбеком не зможе.

Який обсяг податкової знижки

Розмір знижки фіксований — 18%. Приміром: на оплату приватної школи за рік пішло 100 тисяч гривень, тоді кешбек становитиме 18 тисяч гривень.

Які документи необхідні для оформлення:

декларація за минулий рік; паспорт; ідентифікаційний код; квитанція про оплату; договір (якщо йдеться про навчання).

Важливо, щоб усі папери були оформлені на одну людину — ту, яка й отримуватиме знижку.

Євген Зозуля користується податковою знижкою не перший рік. У такий спосіб здешевлює собі кредит на квартиру.

— Першу знижку я отримав — 7 тисяч гривень. Щороку сума кредиту зменшувалася, тож і знижку я отримував меншу. Остання сума — 1300 гривень. А для її оформлення потрібно, аби квартира була здана, ти отримав техпаспорт на неї та був прописаній в цьому житлі, — розповідає пан Євген.

Де оформити податкову знижку

Можна звернутися до територіального відділу податкової служби або зробити це, не виходячи з дому — в електронному кабінеті платника податків. Тоді вам треба замовити довідку про доходи та сплачені податки. Вона надходить за лічені хвилини, а далі — заповнити декларацію та прикріпити відскановані документи.

— Вдруге я подавала документи в електронному вигляді, на сайті податкової. Ти завантажуєш всі документи, тобі перетелефонують і скажуть, коли саме ти отримаєш знижку, — розповідає Євгенія Геремій, вона отримує податковий кешбек за оплату навчання доньки в столичному виші.

За рік навчання, що коштує близько 20 тисяч гривень, Євгенія отримала від держави назад близько трьох. Каже: було б непогано, якби держава більше інформувала про такі можливості. Цьогоріч на пільгу подалося всього 120 тисяч людей. А у 2019 році трохи більше — 147 тис. українців.

Які строки оформлення податкової знижки

Декларацію за минулий рік можна подати до 31 грудня й отримати непоганий бонус на свята.

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