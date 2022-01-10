Податковий кешбек від держави — як отримати відшкодування за витрачені гривні

Українці мають право на податкову знижку. Щорічно нею користується трохи від 120 до 150 тис. людей, хоча така можливість є в кожного, хто офіційно працевлаштований, тобто сплачує податки.
Про так званий податковий кешбек в Україні мало хто знає, а той хто знає — не хоче зв’язуватися з бюрократичними процедурами. Однак не все так складно — оформити знижку можна навіть не виходячи з дому.
Податкову знижку можна отримати за певні види витрат, які людина несе протягом року, — розповідає начальниця податкової Київщини Олена Виноградова.
Податкову знижку можна отримати за певні види витрат, які людина несе протягом року, — розповідає начальниця податкової Київщини Олена Виноградова.
Усі українці, які офіційно працевлаштовані.
А от якщо людина є фізичною особою-підприємцем, то вона скористатися податковим кешбеком не зможе.
Розмір знижки фіксований — 18%. Приміром: на оплату приватної школи за рік пішло 100 тисяч гривень, тоді кешбек становитиме 18 тисяч гривень.
Які документи необхідні для оформлення:
Важливо, щоб усі папери були оформлені на одну людину — ту, яка й отримуватиме знижку.
Євген Зозуля користується податковою знижкою не перший рік. У такий спосіб здешевлює собі кредит на квартиру.
— Першу знижку я отримав — 7 тисяч гривень. Щороку сума кредиту зменшувалася, тож і знижку я отримував меншу. Остання сума — 1300 гривень. А для її оформлення потрібно, аби квартира була здана, ти отримав техпаспорт на неї та був прописаній в цьому житлі, — розповідає пан Євген.
Можна звернутися до територіального відділу податкової служби або зробити це, не виходячи з дому — в електронному кабінеті платника податків. Тоді вам треба замовити довідку про доходи та сплачені податки. Вона надходить за лічені хвилини, а далі — заповнити декларацію та прикріпити відскановані документи.
— Вдруге я подавала документи в електронному вигляді, на сайті податкової. Ти завантажуєш всі документи, тобі перетелефонують і скажуть, коли саме ти отримаєш знижку, — розповідає Євгенія Геремій, вона отримує податковий кешбек за оплату навчання доньки в столичному виші.
За рік навчання, що коштує близько 20 тисяч гривень, Євгенія отримала від держави назад близько трьох. Каже: було б непогано, якби держава більше інформувала про такі можливості. Цьогоріч на пільгу подалося всього 120 тисяч людей. А у 2019 році трохи більше — 147 тис. українців.
Декларацію за минулий рік можна подати до 31 грудня й отримати непоганий бонус на свята.
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