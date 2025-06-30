Скасування боргів для ФОПів: хто отримає пільги за новим законом

Військовослужбовці часто потрапляють у “податкові петлі” через прогалини у законодавстві. Однак це можна виправити, й окремі ініціативи цьому сприяють.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що ВРУ підтримала поправки щодо звільнення військовослужбовців, які мають ФОП, від сплати податків.

Що відомо про податкові пільги для військових, читай далі у матеріалі.

Податкові пільги для військових з ФОП

За повідомленням Гетманцева, частково проблему з податками для військових-ФОПів розвʼязано завдяки новим змінами.

Зокрема, Рада підтримала поправки:

військовослужбовці-контрактники, які мають ФОП, звільнені від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ;

Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів і застосовує звільнення. Обмеження у десять днів на подання документів — скасовано;

після демобілізації військовий має 150 днів на подання звітності без штрафів та 180 днів на сплату податків за працівників — без штрафів і пені.

Окрім цього, увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

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— Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг). Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав, — зазначив Гетманцев.

Ці правила також стосуються ЄСВ.

А хто може втратити пільги УБД у 2025 році та як цьому запобігти, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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