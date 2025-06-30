Для тебе Економія

Скасування боргів для ФОПів: хто отримає пільги за новим законом

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Червня 2025, 16:00
податкові пільги для військових з фоп в період війни
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