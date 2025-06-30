Для тебя Экономия

Отмена долгов для ФЛП: кто получил льготы за новым законом

Виктория Мельник, журналист сайта 30 июня 2025, 16:00
налоговые льготы для военных по ФОП в период войны
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