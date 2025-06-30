Отмена долгов для ФЛП: кто получил льготы за новым законом

Военнослужащие часто попадают в “налоговые петли” из-за пробелов в законодательстве. Однако это исправимо, и отдельные инициативы этому способствуют.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что ВРУ поддержала поправки об освобождении военнослужащих, имеющих ФЛП, от уплаты налогов.

Что известно о налоговых льготах для военных, читай дальше в материале.

Налоговые льготы для военных с ФЛП

По сообщению Гетманцева, отчасти проблема с налогами для военных-ФЛП решена благодаря новым изменениям.

В частности, Рада поддержала поправки:

военнослужащие-контрактники, имеющие ФЛП, освобождены от уплаты НДФЛ, единого налога, военного сбора и ЕСВ;

Налоговая автоматически получает данные о военных-ФЛП и применяет освобождение. Ограничение в десять дней на представление документов отменено;

после демобилизации военный имеет 150 дней на представление отчетности без штрафов и 180 дней на уплату налогов за работников — без штрафов и пени.

Кроме того, весь налоговый долг военных-ФЛП подлежит аннулированию.

— Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга). Если у налоговой нет информации о ФЛП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и с соблюдением всех прав, — отметил Гетманцев.

Эти правила также касаются ЕСВ.

А кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как это предотвратить, мы рассказывали в нашем другом материале.

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