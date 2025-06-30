Отмена долгов для ФЛП: кто получил льготы за новым законом

Фото Facebook Военнослужащие часто попадают в “налоговые петли” из-за пробелов в законодательстве. Однако это исправимо, и отдельные инициативы этому способствуют. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что ВРУ поддержала поправки об освобождении военнослужащих, имеющих ФЛП, от уплаты налогов. Что известно о налоговых льготах для военных, читай дальше в материале.Налоговые льготы для военных с ФЛП По сообщению Гетманцева, отчасти проблема с налогами для военных-ФЛП решена благодаря новым изменениям. В частности, Рада поддержала поправки: военнослужащие-контрактники, имеющие ФЛП, освобождены от уплаты НДФЛ, единого налога, военного сбора и ЕСВ; Налоговая автоматически получает данные о военных-ФЛП и применяет освобождение. Ограничение в десять дней на представление документов отменено; после демобилизации военный имеет 150 дней на представление отчетности без штрафов и 180 дней на уплату налогов за работников — без штрафов и пени. Кроме того, весь налоговый долг военных-ФЛП подлежит аннулированию. Читать по теме Как начисляется стаж за военную службу в Украине и какие льготы предусмотрены Как будет начислен стаж за военную службу тем, кто имеет право на льготную пенсию — читай в материале. — Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга). Если у налоговой нет информации о ФЛП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и с соблюдением всех прав, — отметил Гетманцев. Эти правила также касаются ЕСВ. А кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как это предотвратить, мы рассказывали в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Налоги, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter