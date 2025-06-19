Кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи

Участники боевых действий имеют полное моральное и юридическое право получать от государства, за которое они сражались, особые льготы. Будут ли они сохраняться в новом году и кто может потерять льготы УБД в 2025-м — узнай из материала.

Кто может потерять льготы для УБД в 2025 году

На странице Пенсионного фонда Украины в Facebook сообщили, что участникам боевых действий необходимо обновить свою информацию в органах фонда, чтобы не потерять льготы на коммунальные услуги в 2025 году.

Согласно информации Пенсионного фонда, большинство граждан со статусом участника боевых действий автоматически продолжат получать ранее назначенные льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году.

Льготы начисляются автоматически только при условии, что обстоятельства, влияющие на их назначение и размер, не изменились.

Чтобы не потерять льготы, УБД придется повторно подать заявление в следующих случаях:

смена адреса проживания;

изменение состава семьи;

смена категории льготника;

изменение перечня жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионный фонд объясняет, что в случае каких-либо изменений УБД-льготник должен подать новое заявление в течение 30 календарных дней.

Что касается выплат на покупку твердого топлива, то заявления на них нужно подавать ежегодно.

Как подать заявление, чтобы не потерять льготы

Если вышеперечисленные изменения все же произошли, УБД, чтобы не потерять льготы, должен обратиться в Пенсионный фонд для их обновления. Заявку можно подать следующими способами:

по почте с документами;

через сервисный центр ПФУ, подавая заявление лично;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение Действие с е-подписью.

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