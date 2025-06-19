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Кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи

Ольга Петухова, редактор сайта 19 июня 2025, 13:45
Кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи
Фото Pexels

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