Кто может потерять льготы УБД в 2025 году и как подать заявление на продление помощи

Фото Pexels Участники боевых действий имеют полное моральное и юридическое право получать от государства, за которое они сражались, особые льготы. Будут ли они сохраняться в новом году и кто может потерять льготы УБД в 2025-м — узнай из материала. Кто может потерять льготы для УБД в 2025 году На странице Пенсионного фонда Украины в Facebook сообщили, что участникам боевых действий необходимо обновить свою информацию в органах фонда, чтобы не потерять льготы на коммунальные услуги в 2025 году. Согласно информации Пенсионного фонда, большинство граждан со статусом участника боевых действий автоматически продолжат получать ранее назначенные льготы на оплату коммунальных услуг в 2025 году. Льготы начисляются автоматически только при условии, что обстоятельства, влияющие на их назначение и размер, не изменились. Чтобы не потерять льготы, УБД придется повторно подать заявление в следующих случаях: смена адреса проживания; изменение состава семьи; смена категории льготника; изменение перечня жилищно-коммунальных услуг. Пенсионный фонд объясняет, что в случае каких-либо изменений УБД-льготник должен подать новое заявление в течение 30 календарных дней. Что касается выплат на покупку твердого топлива, то заявления на них нужно подавать ежегодно. Читать по теме Медаль УБД за признание подвигов ветеранов войны: как получить и какие льготы предполагает Узнай, что такое медаль УБД, кто ее получает и даёт ли награда право на льготы. Как подать заявление, чтобы не потерять льготы Если вышеперечисленные изменения все же произошли, УБД, чтобы не потерять льготы, должен обратиться в Пенсионный фонд для их обновления. Заявку можно подать следующими способами: по почте с документами; через сервисный центр ПФУ, подавая заявление лично; через портал электронных услуг Пенсионного фонда; через мобильное приложение Действие с е-подписью. Читай также: автогражданка для УБД 2025, требуется ли страхование и на каких условиях. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: социальные выплаты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter