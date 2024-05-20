Медаль УБД за признание подвигов ветеранов войны: как получить и какие льготы предполагает

Медаль УБД — отличие за непосредственное участие в защите Украины от российских оккупантов. Выдается кадровым военным и добровольцам, имеющим статус участника боевых действий.
Рассказываем о медали, кто может ее получить и какие льготы она предоставляет.
Медаль участника боевых действий выдают ветеранам войны с соответствующим статусом.
Согласно статье 5 Закона Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса, участниками боевых действий являются те, кто принимал участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, военных подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины.
Медаль Ветеран войны вручается лицам, имеющим статус ветерана. Нагрудный знак может быть четырех видов, в том числе:
Однако Постановлением №302 от 12 мая 1994 года О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны было принято решение, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий является приложением к удостоверению УБД, а не отдельной наградой.
Однако Постановлением №302 от 12 мая 1994 года О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны было принято решение, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий является приложением к удостоверению УБД, а не отдельной наградой.
Медаль УБД покрыта позолотой, изготовлена из специального сплава. На медаль нанесена надпись Участник боевых действий. Носят ее на груди справа.
Присуждают награду вместе с удостоверением участника боевых действий и присвоением соответствующего статуса. Наличие медали не является основанием для льгот, а дополнением к статусу УБД.
Статья 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты устанавливает ряд льгот для участников боевых действий с подтвержденным статусом:
Также участники боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска на 14 календарных дней с сохранением заработной платы.
Кроме этого УБД имеет право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты для получения образования, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и другие льготы.
Кроме этого УБД имеет право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты для получения образования, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и другие льготы.
Дети участников боевых действий тоже получают право на льготы при получении профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Медаль к удостоверению УБД выдают военным, которые оформили соответствующий статус. За это ответственны уполномоченные органы Министерства обороны и внутренних дел, Минветеранов, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, СБУ, Службы внешней разведки и другие.
Основанием для оформления удостоверения участника боевых действий являются документы, подтверждающие принадлежность к вооруженным формированиям, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.
Это выдержки из приказов о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.
На льготы имеют право не только военные, но и их жены. Читай, какие предусмотрены льготы для жен участников боевых действий.
Фото: скриншот из видео Фалеристика України. Медаль учасника бойових дій / Фалеристика України
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