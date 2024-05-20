Медаль УБД за признание подвигов ветеранов войны: как получить и какие льготы предполагает

Медаль УБД — отличие за непосредственное участие в защите Украины от российских оккупантов. Выдается кадровым военным и добровольцам, имеющим статус участника боевых действий.

Рассказываем о медали, кто может ее получить и какие льготы она предоставляет.

Медаль УБД: кто имеет право на получение

Медаль участника боевых действий выдают ветеранам войны с соответствующим статусом.

Согласно статье 5 Закона Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса, участниками боевых действий являются те, кто принимал участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, военных подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

Медаль Ветеран войны вручается лицам, имеющим статус ветерана. Нагрудный знак может быть четырех видов, в том числе:

участник боевых действий;

лицо с инвалидностью;

участник войны;

особые награды.

Однако Постановлением №302 от 12 мая 1994 года О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны было принято решение, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий является приложением к удостоверению УБД, а не отдельной наградой.

Медаль УБД покрыта позолотой, изготовлена из специального сплава. На медаль нанесена надпись Участник боевых действий. Носят ее на груди справа.

Льготы, которые предусматривает медаль участника боевых действий

Присуждают награду вместе с удостоверением участника боевых действий и присвоением соответствующего статуса. Наличие медали не является основанием для льгот, а дополнением к статусу УБД.

Статья 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты устанавливает ряд льгот для участников боевых действий с подтвержденным статусом:

льготы на коммунальные услуги: 75% скидка платы за пользование жильем и 75% скидка на оплату коммунальных услуг.

право на обеспечение жилой площадью и первоочередное выделение земельных участков под строительство;

медицинские льготы: бесплатное получение лекарственных средств, бесплатное зубопротезирование, обеспечение санаторно-курортным лечением, ежегодное медицинское обследование, первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках;

льготы на проезд: 75% скидки стоимости топлива, бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, бесплатный проезд один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом и другие.

Также участники боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска на 14 календарных дней с сохранением заработной платы.

Кроме этого УБД имеет право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты для получения образования, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и другие льготы.

Дети участников боевых действий тоже получают право на льготы при получении профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Как получить медаль УБД

Медаль к удостоверению УБД выдают военным, которые оформили соответствующий статус. За это ответственны уполномоченные органы Министерства обороны и внутренних дел, Минветеранов, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, СБУ, Службы внешней разведки и другие.

Основанием для оформления удостоверения участника боевых действий являются документы, подтверждающие принадлежность к вооруженным формированиям, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Это выдержки из приказов о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

На льготы имеют право не только военные, но и их жены. Читай, какие предусмотрены льготы для жен участников боевых действий.

Фото: скриншот из видео Фалеристика України. Медаль учасника бойових дій / Фалеристика України

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