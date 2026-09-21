Когда Пасха в 2027 году: между праздником католиков и православных будет пять недель

В 2027 году Пасха подарит нам огромный разрыв в датах празднования у разных религиозных конфессий.
Так когда празднуем Пасху 2027 и почему существуют разные способы подсчета дня праздника — читай в материале.
Когда Пасха в 2027 году у православных и католиков
- Западные христиане (католики) отметят Воскресение Христово чрезвычайно рано — 28 марта 2027.
- Зато православные и греко-католики в Украине будут праздновать ее аж через пять недель — 2 мая 2027.
Откуда же возникает эта большая разница?
Все христиане опираются на единое правило Первого Вселенского собора 325 года: Пасха наступает в первое воскресенье после первого Полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия. Однако способ вычисления даты у конфессий отличается.
Западная церковь рассчитывает весеннее равноденствие по точному григорианскому календарю — 21 марта.
Восточная церковь для вычисления Пасхалии до сих пор использует старый юлианский календарь. Из-за этого у православных «церковное равноденствие» запаздывает на 13 дней.
Из-за использования разных систем вычисления фаз Луны — реальной астрономической и условной традиционной — первый весенний месяц для двух конфессий часто приходится на совершенно разные дни.
В 2027 году это расхождение сработает на максимум: когда католики понесут освящать корзины, православные только начнут входить в строгий Великий пост.
Впрочем, эта разница лишь напоминает, как много существует разных традиций вокруг одного большого праздника, который объединяет нас всех.
А еще поинтересуйся в нашем другом материале, какие есть забытые украинские традиции Пасхи.
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