Стиль жизни Праздники

Когда Пасха в 2027 году: между праздником католиков и православных будет пять недель

Ольга Петухова, редактор сайта 21 сентября 2026, 21:00 2 мин.
пасха 2027
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь