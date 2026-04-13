Сколько дней празднуют Пасху, почему так долго и что происходит в эти дни

Пасхальные праздники в 2026 году начались 12 апреля Светлым Христовым Воскресением, но Пасха — это не только один день, когда все празднуют, посещают церковь, едят куличи и крашеные яйца.

На самом деле праздник длится гораздо дольше, просто не все об этом знают. Главный день — это, конечно, воскресенье, но после него праздничное настроение никуда не исчезает.

Сколько дней празднуют Пасху по церковной традиции — рассказываем в материале.

Сколько дней празднуют Пасху в Украине

Пасха считается самым большим христианским праздником, и её невозможно уместить в один день.

Хотя основные торжества приходятся на воскресенье Воскресения Христова, в православной традиции празднование длится намного дольше — целых 40 дней.

Именно столько времени, по церковному преданию, Иисус Христос после воскресения оставался среди своих учеников, поддерживал их и наставлял перед тем, как вознестись на небо.

Праздничный период завершает Вознесение.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой — в это время в храмах проходят особенно торжественные службы, люди ходят в гости, делятся освящённой едой. Даже будни в этот период воспринимаются иначе — светлее и спокойнее.

Почему принято считать, что Пасху празднуют три дня Считается, что Пасху празднуют три дня, потому что в народе особенно выделяют первый период после Воскресения — воскресенье, понедельник и вторник. Раньше эти три дня были продолжением самого пасхального дня: не работали, не занимались тяжёлым трудом, а проводили время с семьёй и в церкви. Поэтому у многих сложилось представление, что Пасха — это будто трёхдневный праздник. Но на самом деле Пасха длится гораздо дольше — сорок дней, до праздника Вознесения. В этот день христиане вспоминают, как Христос благословил апостолов и вознесся на небо. Сколько дней длится Пасха и что принято делать в это время

Все сорок дней пасхальных праздников принято приветствовать друг друга словами: Христос воскрес! и слышать в ответ: Воистину воскрес!

Считается, что именно так верующие делятся между собой главной новостью христианской веры — о том, что Христос победил смерть.

В этот период люди стараются больше делать добрых дел, общаться с родными, мириться с теми, с кем были напряжённые отношения.

Пасха как будто растягивает ощущение радости во времени, напоминая, что по-настоящему важные вещи не заканчиваются за один день.

А о том, когда поминальные дни в апреле 2026 года и каких святых вспоминают в период пасхальных праздников, расскажет церковный календарь на апрель 2026 года.

